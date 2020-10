Super High - Samberg, Robinson i Common gwiazdami nowej komedii superbohaterskiej

fot. JORDIN ALTHAUS/FOX

Po wojnie licytacyjnej z wieloma studiami New Line Cinema za siedmiocyfrową kwotę nabyło prawa do komedii superbohaterskiej pod tytułem Super High. Andy Samberg, Craig Robinson i Common podpisali kontrakty na udział w projekcie. Film zostanie napisany przez Adama Mansbacha, który wymyślił tę historię wraz z Shamierem Andersonem. Samberg, Robinson i Common będą również producentami wraz z Markiem Schulmanem, Richardem Abate i Willem Rowbothamem z 3 Arts. Producentami filmu będą również Party Over Here, Shelby Stone z Narrative i Derek Dudley, a Anderson będzie producentem wykonawczym.

Komedia skupia się na specjalnym rodzaju marihuany, która po zapaleniu daje człowiekowi supermoce.