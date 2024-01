Dlaczego Meg Donnelly byłaby "świetną" Supergirl w DCU? Już raz udowodniła, że nadaje się do tej roli

Fot. Disney

Pojawiły się doniesienia, że Meg Donnelly jest jedną z kandydatek do zagrania Supergirl w DCU. W związku z tym Josh Wilding z portalu ComicBookMovie.com postanowił poruszyć ten temat z twórcami filmu Justice League: Crisis on Infinite Earths. Ci uważają, że byłaby świetna w tej roli, tak jak w animacji.

Supergirl - kandydatki do roli

Supergirl ma zadebiutować w DCU w filmie Superman: Legacy, a później wystąpić w swojej solowej produkcji Supergirl: Woman of Tomorrow. Przypominamy, że plotki wskazywały na trzy mocne kandydatki do tej roli: Milly Alcock, Emilię Jones i Meg Donnelly. Ostatnia z nich ma tę przewagę nad rywalkami, że już użyczyła swojego głosu bohaterce w animacjach Legion of Super-Heroes i właśnie Justice League: Crisis on Infinite Earths.

Dlaczego Meg Donnelly byłaby "świetną" Supergirl w DCU?

Pod przetłumaczonym przez nas fragmentem wywiadu znajdziecie całą rozmowę wideo.

Josh Wilding: To świetna obsada. Macie Jensena Acklesa w roli Batmana, który jest ulubieńcem fanów, jeśli chodzi o kandydatów na Mrocznego Rycerza w DCU, a także Meg Donnelly, która stara się o rolę w Supergirl: Woman of Tomorrow. To musi być świetne uczucie. Jim: Och, będzie świetna, tak samo jak Jensen. Jeff: Będzie świetna. Wiesz, kiedy była w Legionie, na koniec wygłosiła przemówienie ze swoją mamą - jednogłośnie zareagowaliśmy za kulisami "O mój Boże" z wrażenia. To był tak dobry występ!