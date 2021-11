Supergirl - zwiastun finałowych odcinków serialu. Bohaterowie kontra Lex Luthor

fot. screen z YouTube

Wielkimi krokami zbliża się finał serialu Supergirl. Do końca produkcji wchodzącej w skład Arrowverse pozostały zaledwie dwa odcinki. Noszą one tytuły The Last Gautlet i Kara. Do sieci trafił zwiastun promujący ostatnie epizody serialu. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

W finałowych odcinkach Supergirl łączy siły z sojusznikami z przeszłości oraz nieoczekiwanym sprzymierzeńcem, aby powstrzymać Lexa Luthora i Nyxly, którzy porwali ważną dla bohaterki osobę. Finał pokaże epickie, ostateczne starcie herosów z Lexem i Nyxly. W międzyczasie Alex i Kelly przygotowują się do ślubu.

W obsadzie znajdują się Melissa Benoist, Mehcad Brooks, Jeremy Jordan, Chris Wood, Chyler Leigh, Jon Cryer, Azie Tesfai i Peta Sergeant.

Supergirl - premiera finałowych odcinków 9 listopada.