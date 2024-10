NVIDIA DLSS ożywia kultowe lokacje z Gwiezdnych Wojen!

fot: YouTube@MosEisleyCantinasl

Gwiezdne wojny od lat inspirują pokolenia fanów epicką historią i niezapomnianymi lokacjami. Dzięki możliwościom współczesnych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX możemy zwiedzać ikoniczne miejsca z filmów, w tym konkretnym wypadku z Nowej nadziei oraz Powrotu Jedi. I to bez konieczności jechania do Tunezji! Star Wars Outlaws pozwala na zwiedzenie klasycznych lokacji z uniwersum, takich jak dom Luke'a, kantyna Mos Eisley czy pałac Jabby, które dzięki mocy kart graficznych GeForce RTX wyglądają jak żywcem wyjęte z filmów. Poniżej znajdziecie kilka kultowych cytatów i nie mniej kultowych miejsc, które możemy odwiedzić dzięki nowoczesnym technikom, takim jak NVIDIA DLSS czy ray tracing.

Ray tracing, czyli śledzenie promieni, odgrywa ogromną rolę w poprawie jakości wizualnej, gdyż symuluje zachowanie światła w celu realistycznego odwzorowania oświetlenia, cieni i odbić, co przyczynia się do stworzenia bardziej wciągającego środowiska gry. Ray tracing dokładnie śledzi podróż wszystkich promieni świetlnych, które odbijają się od również od różnych powierzchni, zapewniając globalne oświetlenie i efektowne odzwierciedlenie zachowania wielu źródeł światła w grze. W przypadku gier takich, jak Star Wars Outlaws, wykorzystanie zaawansowanego śledzenia promieni umożliwiło osiągnięcie poziomu realizmu wcześniej osiągalnego tylko w renderowaniu offline, np. w produkcji filmowej.

Luke: It looks like I'm going nowhere. I have to finish cleaning those droids.

Star Wars Episode IV Nowa nadzieja

Na pustynnej planecie Tatooine zachód dwóch słońc to jedno z najbardziej niezapomnianych ujęć w całej sadze. Rozczarowany Luke Skywalker patrzy w niebo myśląc, że nigdy nie wydostanie się z tej dziury. Czy Luke odziedziczył po ojcu niechęć do piasku?

Luke: You know that little droid is going to cause me a lot of trouble.

Ukryty w ziemi dom wujostwa Luke'a chronił mieszkańców przed surowym klimatem Tatooine. To tu Luke dorastał, wraz z przyjaciółmi z Tosche Station marząc o życiu pełnym przygód.

Star Wars Episode IV Nowa nadzieja

Obi-Wan: Mos Eisley spaceport. You will never find a more wretched hive of scum and villainy.

Wkrótce po wypowiedzeniu tych słów dwóch tak barwnie scharakteryzowanych złoczyńców zaczepiło Luke’a i Obi-Wana w kantynie, gdy szukali pilota, który pomógłby im opuścić Tatooine.

Star Wars Episode IV Nowa nadzieja

Greedo: Jabba's put a price on your head, so large that every bounty hunter in the galaxy will be looking for you.

Tu też odbyło się słynne spotkanie między Hanem Solo a łowcą nagród Greedo. Ślad po jego niecelnym strzale do dziś przypomina o tej dramatycznej chwili, podsycając odwieczny spór o to, kto strzelił pierwszy!

Star Wars Episode IV Nowa nadzieja

Luke: What a piece of junk!

Dok 94 w Mos Eisley to miejsce, w którym Sokół Millenium stał gotowy do lotu, a Luke na jego widok wypowiedział słowa, które do żywego dotknęły Hana.

Star Wars Episode IV Nowa nadzieja

C3PO: Oh, my. I'd forgotten how much I hate space travel.

Po chwili Han, Chewie, Luke, Obi-Wan oraz oba droidy opuścili Mos Eisley na pokładzie Sokoła Millenium. Jeszcze nie wiedzieli, że właśnie uczynili pierwszy krok do zniszczenia potężnego Imperium.

Star Wars Episode IV Nowa nadzieja

Jabba: I will not give up my favorite decoration. I like Captain Solo where he is!

Sala tronowa Jabby to miejsce, w którym Han Solo, nadal zamrożony w karbonicie, został wystawiony na pokaz jako trofeum. W grze Star Wars Outlaws możemy przyjrzeć mu się z naprawdę bliska.

Star Wars Episode VI Powrót Jedi

Luke: You will bring Captain Solo and the Wookiee to me.

W pałacu Jabby sala tronowa była miejscem, gdzie Hutt przyjmował interesantów, a tych, którzy mu podpadli rzucał na pożarcie Rancorowi. A nawet zrzucał poprzez zapadnię umieszczoną przed tronem.

Star Wars Episode VI Powrót Jedi

To właśnie dzięki kartom graficznym NVIDIA GeForce RTX z obsługą DLSS możemy w Star Wars Outlaws oglądać odwzorowane w tak niesamowity sposób lokacje znane z filmowych Gwiezdnych wojen. Ta nieustannie rozwijana technologia zmienia wygląd i wydajność gier, przynosząc niezrównane korzyści zarówno graczom, jak i twórcom gier. DLSS to skrót od Deep Learning Super Sampling, czyli technologii – obecnie w najnowszej wersji 3.5 – która, w ogromnym uproszczeniu, wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do skalowania w czasie rzeczywistym obrazów o niższej rozdzielczości do wyższej. DLSS napędzany jest przez zaawansowane rdzenie Tensor GPU firmy NVIDIA, wykorzystuje głębokie uczenie do inteligentnego przewidywania i generowania pikseli, pozwalając grom działać przy znacznie wyższej liczbie klatek na sekundę przy oszałamiających efektach wizualnych.

Star Wars Outlaws korzysta z DLSS 3.5, ray tracingu oraz NVIDIA Reflex

Rezultat? Gracze mogą cieszyć się płynną, bardzo szczegółową grafiką niezależnie od tego, czy przemierzają pustkowia Tatooine, czy szukają szczęścia w kantynie Mos Eisley lub odwiedzają Jabbę w jego pałacu. DLSS 3.5 redukuje tradycyjne kompromisy wydajnościowe związane z grafiką o wysokiej jakości detali. Zamiast wybierać między szczegółową grafiką a płynną rozgrywką, DLSS 3.5 zapewnia jedno i drugie. NVIDIA umożliwia deweloperom tworzenie bogatszych i bardziej rozbudowanych światów.

W grze Star Wars Outlaws DLSS 3.5 utrzymuje stałą liczbę klatek na sekundę, nawet podczas najbardziej dynamicznych scen, i korzysta z NVIDIA Reflex, by zapewnić jak najlepsza celność podczas intensywnych strzelanin. To połączenie wierności wizualnej i płynnej rozgrywki sprawia, że gry korzystające z DLSS 3.5 są jeszcze bardziej wciągające.

Najnowsza gra w uniwersum Star Wars została stworzona przy użyciu niesamowitego silnika Snowdrop od Massive Entertainment, co pozwoliło stworzyć niezwykle szczegółowy, otwarty świat naszej ulubionej space opery, z doskonale odwzorowanymi statkami kosmicznymi, ikonicznymi lokacjami oraz zachwycającymi planetami. Na PC gra została wzbogacona o NVIDIA RTX Dynamic Illumination (RTXDI), który uzupełnia odbicia, cienie i globalne oświetlenie generowane w czasie rzeczywistym przez ray tracing, podnosząc jakość grafiki na jeszcze wyższy poziom.

RTXDI określa najważniejsze próbki światła w grze, aby rzucały fizycznie poprawne cienie generowane przez ray tracing. Wydajność pozostaje na wysokim poziomie, a ray tracing jest jeszcze szybszy dzięki czwartej generacji superszybkich rdzeni RT w kartach GeForce RTX z serii 40. Aby zapewnić najwyższą jakość efektów ray tracingu oraz superszybką wydajność w najwyższych rozdzielczościach, Star Wars Outlaws obsługuje również technikę NVIDIA DLSS 3.5 z funkcją Ray Reconstruction, która zastępuje ręcznie dostrajane denoisery siecią sztucznej inteligencji trenowaną na superkomputerze NVIDIA.

Star Wars Oultaws korzysta z wszystkich dobrodziejstw oferowanych przez karty NVIDIA GeForce RTX

Aby w pełni wykorzystać możliwości NVIDIA DLSS 3.5, gracze potrzebują systemu wyposażonego w kartę graficzną z serii GeForce RTX 40, taką jak choćby RTX 4060, 4070 lub 4080. Te układy GPU zostały zaprojektowane z zaawansowanymi rdzeniami Tensor, które są niezbędne do obsługi funkcji DLSS 3.5 opartych na sztucznej inteligencji, w tym generowania klatek i ray tracingu. Dzięki sprzętowi NVIDIA gracze mogą odblokować pełen potencjał DLSS 3.5, ciesząc się wysoką liczbą klatek na sekundę i oszałamiającą oprawą wizualną nawet w najbardziej wymagających grach.

fot. KFA2

Karta graficzna KFA2 GeForce RTX 4070 Super 1-Click OC to doskonały wybór dla graczy, którzy chcą doświadczyć pełnych zalet DLSS 3.5. Obsługa DLSS 3.5 sprawia, że jest to potężne narzędzie do osiągania zarówno wyjątkowej grafiki, jak i wysokiej liczby klatek na sekundę, przesuwając granice wciągającej rozgrywki.

Dzięki 12 GB pamięci GDDR6X i zaawansowanej technologii chłodzenia, ten procesor graficzny jest dobrze przystosowany do obsługi wysokich wymagań współczesnych gier, w tym ray tracingu i generowania klatek opartego na sztucznej inteligencji. RTX 4070 zapewnia płynną rozgrywkę w wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu gracze mogą cieszyć się najnowszymi tytułami odpalonymi z wysokimi ustawieniami jakości grafiki. A gdy trzeba podkręcić efekty oświetleniowe, do gry wchodzi aplikacja XTREME Tuner, która pozwala z poziomu smartfona sterować oświetleniem RGB karty graficznej, a także daje dostęp do najważniejszych informacji, sterowania prędkościami wentylatorów, a nawet jednym kliknięciem uruchomić overclocking!

fot. KFA2

NVIDIA DLSS 3.5 nie tylko sprawia, że gry wyglądają lepiej, ale także czyni je bardziej dostępnymi, wciągającymi i ekscytującymi. Jest zapowiedzią przyszłości, w której gracze będą mogli eksplorować zapierające dech w piersiach środowiska bez ograniczeń sprzętowych. Technologie oparte na sztucznej inteligencji, takie jak DLSS 3.5, stanowią kolejny krok w ewolucji gier, przesuwając granice tego, co jest możliwe w interaktywnej rozrywce.

DLSS 3.5 firmy NVIDIA wyróżnia się jako przykład tego, jak sztuczna inteligencja może na nowo zdefiniować doświadczenia i zapewnić graczom przyszłość rozrywki już dziś. Jest to świadectwo tego, jak technologia i kreatywność mogą współpracować ze sobą, tworząc światy, które są bogatsze i bardziej wciągające niż kiedykolwiek wcześniej.