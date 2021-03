Superman vs. armia klonów Doomsdaya. Wielka draka w rodzie El

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W USA ukazał się zeszyt Future State: House of El #1, który pokazuje nam losy rodziny Supermana w odległej przyszłości. W tej opowieści siedziba rodu El została zaatakowana przez tajemniczego Czerwonego Króla, którym okazał się ostatecznie syn Człowieka ze Stali, Pyrrhos. Stanął on na czele potężnej armii złożonej z istot zamieszkujących podbite przez niego wcześniej planety; wśród nich znalazła się trudna do zliczenia grupa klonów Doomsdaya.

Walkę z Pyrrhosem podjęli członkowie rodziny Supermana, m.in. Rowan, przyszła wersja ziemskiego Człowiek ze Stali, i Ronan, Niebieska Latarnia. Inwazja była jednak tak szeroko zakrojona, że napór złoczyńców wydawał się przesądzać los całego rodu El - jednym z czynników wpływających na taki obrót spraw było to, że klony Doomsdaya potrafiły odbijać wypuszczane w ich kierunku laserowe wiązki z oczu herosów.

Sytuacja zmieniła się jednak, gdy na plac boju przybył sam mocno już sędziwy Superman. Najpierw więc złowroga armia na jego widok stanęła w miejscu, później zaś Kal-El przekonał Czerwonego Króla do podjęcia z nim dialogu.

Zobaczcie sami: