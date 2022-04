Tak mógł wyglądać Superman i Metropolis! Grafiki koncepcyjne niezrealizowanego filmu J.J. Abramsa

DC

Na początku 2002 roku J.J. Abrams miał przygotowany scenariusz do filmu zatytułowanego Superman: Flyby. Historia miała skupić się na początkach Kal-Ela, a także pokazać wojnę domową na jego rodzimej planecie, zanim superbohater trafił na Ziemię. Brett Ratner miał wyreżyserować tytuł, a rozpoczęcie produkcji było zaplanowane na 2003 rok. Krążyły także pogłoski, że Josh Hartnett i Jude Law byli rozważani do tytułowej roli. Jednak projekt ostatecznie nigdy nie został zrealizowany.

Choć ciężko zgadywać, czy Superman: Flyby byłby hitem, to Ryan Unicomb podzielił się kilkoma nieużytymi grafikami koncepcyjnymi do filmu. Pokazują między innymi to, jak mógłby wyglądać kostium Człowieka ze Stali. Pokazują także Metropolis w dość komiksowym klimacie. Zobaczcie sami na poniższych zdjęciach.

Superman: Flyby - grafiki koncepcyjne

https://twitter.com/itsRyanUnicomb/status/1515644820370636801

W Superman: Flyby mieliśmy zobaczyć między innymi wojnę domową na Kryptonie pomiędzy Jor-Elem i jego skorumpowanym bratem Kata-Zorem, co na pewno brzmi interesująco. Bylibyście zainteresowani takim filmem?