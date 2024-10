Brainiac pojawi się w 4. sezonie Superman i Lois. Postać będzie trochę inna niż w komiksach

fot. The CW

Reklama

Na początku października zadebiutowały pierwsze dwa odcinki 4. sezonu Superman i Lois, w którym okazało się, że Lex Luthor współpracuje z osobą o imieniu "Milton". Fani komiksów szybko doszli do wniosku, że prawdopodobnie to Milton Fine, wczesna wersja Brainiaca, który nie był kosmitą. Teraz potwierdzono, że Fine rzeczywiście pojawi się w finałowej serii.

Jaki będzie Brainiac w Superman i Lois?

Producent wykonawczy Brent Fletcher w wywiadzie dla ComicBook.com opowiedział o wprowadzeniu tej postaci do historii serialu.

Biorąc pod uwagę to, czego potrzebowaliśmy do naszej historii, kiedy nadarzyła się okazja, aby wykorzystać Miltona, wyszło świetnie. To zupełnie inna wersja tego faceta, więc to było ekscytujące. Zawsze lubimy opowiadać naszą własną wersję [historii] i kończy się to całkiem dobrą zabawą.

Fine znalazł się w centrum uwagi w okresie znanym jako "Era Triangle". W latach 90. cztery komiksy opowiadały powiązane ze sobą historie o Supermanie. W nich pojawiło się wiele postaci, które później znalazły się w serialu od The CW. Fletcher przyznał, że tym razem nie czerpią inspiracji z tych komiksów, ponieważ ta wersja Miltona "wydawała się dość specyficzna dla serialu".

Chodzi o czas i przestrzeń. Mamy dziesięć odcinków. Nie mamy zbyt wiele czasu, aby naprawdę rozwinąć Brainiaca z Ery Triangle, wiesz? Ale ten, którego mamy jest całkiem przyjemny, biorąc pod uwagę, gdzie go wykorzystaliśmy.

Jednak w Brainiaca nie wcielił się Tom Cavanagh, który znany jest z roli Reverse Flasha w Arrowverse. Twórca nie chciał tego komentować, aby nie stawiać oczekiwań. Dodał, że dla aktora przewidzieli inną fajną rzecz, ale nie zdradził jej szczegółów.

W 4. sezonie Superman i Lois do swoich ról powrócili Tyler Hoechlin jako Clark Kent/Superman, Elizabeth Tulloch jako Lois Lane, Alex Garfin jako Jordan Kent, Michael Bishop jako Jonathan Kent i Michael Cudlitz jako Lex Luthor.

Źródło: DC // Brainiac