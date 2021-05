Superman i Lois - kim naprawdę jest Kaptain Luthor? Jest to znana postać z komiksów DC

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W 7. odcinku Superman i Lois ujawniono jeden z ważniejszych do tej pory zwrotów fabularnych. Jest to inna tożsamość postaci granej przez Wolé Parksa, który przedstawił się widzom w pierwszych epizodach jako Kaptain Luthor. Wiedzieliśmy też, że nie przepada za Supermanem ze względu na jego czyny, których dopuścił się w jego rzeczywistości, więc uwierzyliśmy nieznajomemu. Okazuje się jednak, że mamy do czynienia tak naprawdę z postacią John Henry Irons znany w komiksach DC jako Steel.

To pierwszy raz tej postaci w produkcji aktorskiej od roku 1997, kiedy premierę miał film Stalowy rycerz w reżyserii Kennetha Johnsona z udziałem Shaquille O'Neala. W 7. odcinku serialu Superman i Lois widzimy genezę postaci, motywacje oraz sposób, w jaki skonstruował swoją zbroję i młot do walki z Supermanem. Na koniec odcinka widzimy, że postać antagonisty trafia do więzienia, ale nie mamy wątpliwości, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.

Steel po raz pierwszy w komiksach pojawił się w 1993 roku. W późniejszych latach próbował zastąpić Supermana, który zginął z rąk Doomsday'a.