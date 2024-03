Superman i Lois - Jimmy Olsen w finałowym sezonie. Ten aktor go zagra

fot. DC

Trwają prace nad czwartym sezonem serialu Superman i Lois, który zarazem jest ostatnim. Ogłoszono, że pojawi się na ekranie Jimmy Olsen, czyli młody fotograf Daily Planet, który w komiksach pracował z Clarkiem Kentem i Lois Lane. W tę rolę ma wcielić się Douglas Smith.

Superman i Lois - jaki będzie Jimmy Olsen?

W tej wersji Jimmy jest ekstrawertykiem mającym ponad 20 lat, który jest znany jako dusza towarzystwa. Pracuje z Clarkiem i zależało mu, by wyciągnąć go z jego niezręcznej skorupy, ale wciąż mu się mu nie udaje. Jest jednak zdeterminowany, aby zostać jego kumplem. Nie zna jednak prawdy o tym, że jest Supermanem.

Smith grał w takich serialach jak Big Love (jako Ben Henrickson) czy Wielki kłamstewka (w 2. sezonie jako Corey Brockfield). Widzieliśmy go również w Vinyl, When We Rise, The Alienist i Clarice. W kinie natomiast możemy go kojarzyć z filmu Percy Jackson: Morze potworów, w którym grał przyrodniego brata tytułowego bohatera.

Co ciekawe, w Superman i Lois jest to debiut Jimmy'ego Olsena. Pomimo tego, że serial jest luźno związany z zakończonym uniwersum Arrowverse, jego alternatywna wersja Jamesa Olsena (Mehcad Brooks) z Supergirl nigdy się tutaj nie pojawiła. Pochodził on z innego równoległego świata.

Superman i Lois - data premiery finałowego sezonu nie jest znana.