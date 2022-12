Superman i Lois - Lex Luthor pojawi się w 3. sezonie serialu

Źródło: DC

Superman i Lois to obecnie jeden z ostatnich seriali stacji The CW opartych na komiksach DC. Produkcja ma oddane grono fanów, a i trzyma całkiem niezły poziom fabularny i realizacyjny. Jak podaje portal That Hashtag Show w końcu również doczekamy się nowej wersji Lexa Luthora, która trafi do programu.

Portal dotarł do ogłoszenia castingowego dotyczącego postaci Luthora. Otóż według opisu złoczyńca jest zdeterminowany, by zniszczyć tych, którzy jego zdaniem są odpowiedzialni za zrujnowanie mu życia. Mrożący krew w żyłach biznesmen, który jest nieuczciwy i amoralny. Producenci mają szukać białego mężczyzny po 40. Zatem pod względem charakterystyki postać ma przypominać komiksowy pierwowzór Luthora.

Superman i Lois - Lex Luthor i jego obecność w serialu

Według informacji portalu aktor w roli Lexa Luthora ma mieć w 3. sezonie status gościnnej gwiazdy produkcji z perspektywą wejścia do regularnej obsady w kolejnej serii.