James Gunn nie lubi Henry'ego Cavilla? Filmowiec komentuje plotki o Supermanie

Joshua Lucas, właściciel kanału youtube'owego The Den of Nerds, oskarżył publicznie Jamesa Gunna o to, że nie lubi Henry'ego Cavilla. A tym samym fani nie powinni liczyć na powrót jego Supermana. Oczywiście, jak wielu youtuberów twierdzi, że ma rzetelne źródła, ale tym razem tak nie jest.

James Gunn o Supermanie

Jeden z fanów poprosił Jamesa Gunna o skomentowanie tej informacji i ten długo nie czekał z reakcją. Potwierdził, że doniesienia Lucasa są całkowicie nieprawdziwe. Na to Lucas napisał tak:

- Jeszcze więcej ludzi skontaktowało się ze mną od czasu twojej odpowiedzi, aby mi powiedzieć, że naprawdę go nie lubisz. Ja tylko powtarzam to, co słyszałem.

Wówczas James Gunn zdecydował się go zaatakować w tym samym stylu.

- Ale to dziwne. Wydawałeś tak bardzo związany z tematem. Tak czy inaczej, właśnie czterdzieści osób skontaktowało się ze mną, aby mi powiedzieć, że wywalono cię z piwnicy mamy. Przykro mi, stary.

James Gunn w odpowiedziach na Twitterze dodał też, że Superman jest prawdopodobnie ich największym priorytetem przy tworzeniu planu dla DCU.

Na ten moment przyszłość Henry'ego Cavilla w roli Człowieka ze stali nie jest znana. Według plotek jednak DC nadal chce go w tej roli.