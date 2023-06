Diuna 2 - twórca dwóch hitów HBO pracował przy scenariuszu

fot. materiały prasowe

W podcaście Happy Sad Confused scenarzysta Craig Mazin ujawnił, że pomagał przy scenariuszu filmu Diuna 2. Mazin jest znany jako twórca, showrunner i scenarzysta seriali The Last of Us oraz Czarnobyl. Oba to hity HBO. Jego wkład w Diunę 2 jest na tyle duży, że jego nazwisko znajdzie się w napisach filmu. Współautorami scenariusza są reżyser Denis Villeneuve i Jon Spaihts.

Diuna 2 - Craig Mazin w ekipie

Scenarzysta przyznaje, że skończył z branżą filmową w pełni poświęcając się serialom. Jego udział w Diunie 2 stał się faktem dzięki samemu Villeneuve'owi, który go osobiście zaprosił do pomocy.

- Będę pracować z określonymi reżyserami, gdy zadzwonią, ponieważ uwielbiam ich i są błyskotliwi. Jeśli więc dzwoni Denis Villeneuve, wówczas od razu jestem gotowy pracować kilka tygodni czy miesiąc nad tym, co on robi.

Mazin obecnie nie może pracować nad 2. sezonem The Last of Us, bo prace są wstrzymane do zakończenia strajku scenarzystów.

Zobacz także: