Tego zdjęcia Jokera jeszcze nie widzieliście. Jared Leto jako Książę Zbrodni

Zack Snyder, reżyser Człowieka ze stali, Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości czy Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera, już praktycznie codziennie publikuje nowe zdjęcia ze swoich poprzednich, wyżej wymienionych projektów, które przedtem nie ujrzały światła dziennego. Do tej pory widzieliśmy głównie fotografie Batmana (Ben Affleck) oraz Supermana (Henry Cavill). Dziś przyszła pora na ikonicznego złoczyńcę i największego przeciwnika Mrocznego Rycerza.

Nowe zdjęcie z Batman v. Superman. "Henry w swoim naturalnym środowisku"

Jared Leto nie miał łatwego wejścia w rolę Jokera. Zaczął od Legionu samobójców, ale jego pierwsze oficjalne zdjęcie spotkało się z krytyką w mediach społecznościowych. Wielu osobom nie podobał się jego design, który miał niewiele wspólnego z komiksami. Potem na dodatek wycięto wiele jego scen z filmu, przez co cały występ był okrojony. Aktor otrzymał szansę powrotu do roli dopiero przy Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera. Tam niejako odkupił swoje winy i pokazał, że był w stanie przekonująco zagrać Księcia Zbrodni, ale czasu ekranowego i tak nie miał dużo. Przynajmniej pojawił się w jednej scenie z Batmanem Bena Afflecka, ale obaj aktorzy kręcili ją w dwóch różnych miejscach.

Warto też wspomnieć o kontrowersjach z planu Legionu samobójców - Leto miał rzekomo wysyłać martwe zwierzęta i zużyte prezerwatywy jako "prezenty" dla swoich kolegów i koleżanek z obsady, żeby wczuć się lepiej w postać Jokera i nie wychodzić z roli po zakończeniu zdjęć.

Oto nowe zdjęcie Jokera z Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera:

Posty Zacka Snydera a możliwe przejęcie Warner Bros.

Zdaniem fanów reżysera, jego działania w mediach społecznościowych nie są przypadkowe. Zacka Snydera nie wiąże już przyszłość z Netflixem po klapie uniwersum Rebel Moon. Z kolei nad Warner Bros. wisi groźba przejęcia przez Paramount Skydance lub, właśnie, Netflixa. Fani tak zwanego Snyder-Verse widzą w tym szansę na przywrócenie reżysera do łask i jego ponowne przejęcie kontroli nad uniwersum DC, nad którym obecnie pieczę sprawuje James Gunn. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne - ostatnie doniesienia potwierdzały, że przyszłość Gunna i Safrana nie jest zagrożona i są oni w planach Paramount w przypadku przejęcia. Niewykluczone jednak, że Zack Snyder celowo przypomina o sobie i swoim uniwersum. Podobnymi zabiegami w przeszłości udało mu się zaktywizować swoich fanów na tyle, że Warner Bros. pozwolił mu na stworzenie Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera, co było i nadal jest ewenementem.

