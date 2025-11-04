Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Tego zdjęcia Jokera jeszcze nie widzieliście. Jared Leto jako Książę Zbrodni

Zack Snyder kontynuuje tradycję publikowania zdjęć ze swoich poprzednich filmów z uniwersum DCEU. Do tej pory widzieliśmy Batmana, Supermana, a teraz przyszła kolej na Jokera. Oto Jared Leto na nowej fotografii z Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Liga Sprawiedliwości 
zdjęcie Zack Snyder Joker jared leto
13. Jared Leto (Legion samobójców) fot. Warner Bros. Pictures
Reklama

Zack Snyder, reżyser Człowieka ze stali, Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości czy Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera, już praktycznie codziennie publikuje nowe zdjęcia ze swoich poprzednich, wyżej wymienionych projektów, które przedtem nie ujrzały światła dziennego. Do tej pory widzieliśmy głównie fotografie Batmana (Ben Affleck) oraz Supermana (Henry Cavill). Dziś przyszła pora na ikonicznego złoczyńcę i największego przeciwnika Mrocznego Rycerza.

Nowe zdjęcie z Batman v. Superman. "Henry w swoim naturalnym środowisku"

Jared Leto nie miał łatwego wejścia w rolę Jokera. Zaczął od Legionu samobójców, ale jego pierwsze oficjalne zdjęcie spotkało się z krytyką w mediach społecznościowych. Wielu osobom nie podobał się jego design, który miał niewiele wspólnego z komiksami. Potem na dodatek wycięto wiele jego scen z filmu, przez co cały występ był okrojony. Aktor otrzymał szansę powrotu do roli dopiero przy Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera. Tam niejako odkupił swoje winy i pokazał, że był w stanie przekonująco zagrać Księcia Zbrodni, ale czasu ekranowego i tak nie miał dużo. Przynajmniej pojawił się w jednej scenie z Batmanem Bena Afflecka, ale obaj aktorzy kręcili ją w dwóch różnych miejscach.

Warto też wspomnieć o kontrowersjach z planu Legionu samobójców - Leto miał rzekomo wysyłać martwe zwierzęta i zużyte prezerwatywy jako "prezenty" dla swoich kolegów i koleżanek z obsady, żeby wczuć się lepiej w postać Jokera i nie wychodzić z roli po zakończeniu zdjęć.

Oto nowe zdjęcie Jokera z Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera:

Posty Zacka Snydera a możliwe przejęcie Warner Bros.

Zdaniem fanów reżysera, jego działania w mediach społecznościowych nie są przypadkowe. Zacka Snydera nie wiąże już przyszłość z Netflixem po klapie uniwersum Rebel Moon. Z kolei nad Warner Bros. wisi groźba przejęcia przez Paramount Skydance lub, właśnie, Netflixa. Fani tak zwanego Snyder-Verse widzą w tym szansę na przywrócenie reżysera do łask i jego ponowne przejęcie kontroli nad uniwersum DC, nad którym obecnie pieczę sprawuje James Gunn. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne - ostatnie doniesienia potwierdzały, że przyszłość Gunna i Safrana nie jest zagrożona i są oni w planach Paramount w przypadku przejęcia. Niewykluczone jednak, że Zack Snyder celowo przypomina o sobie i swoim uniwersum. Podobnymi zabiegami w przeszłości udało mu się zaktywizować swoich fanów na tyle, że Warner Bros. pozwolił mu na stworzenie Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera, co było i nadal jest ewenementem.

Najgorsze czyny Jokera [RANKING]

Typując 25 najokrutniejszych zbrodni, CBR uwzględnił absolutnie każdą dziedzinę popkulturową, w której pojawiła się postać Jokera - gry wideo, filmy, programy animowane oraz oczywiście komiksy, które szczególnie ukazują jego okrucieństwo.

arrow-left fot. materiały prasowe arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Liga Sprawiedliwości 
zdjęcie Zack Snyder Joker jared leto
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,1

2021
Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera
Oglądaj TERAZ Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera Sci-Fi

5,9

2016
Legion samobójców
Oglądaj TERAZ Legion samobójców Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Krypto
-

Krypto kontra... kot. James Gunn dzieli się materiałem testowym - "to nie to samo, co AI"

2 The Way of the Wind
-

Legendarny reżyser nakręcił 3 tys. godzin przedziwnego filmu o Jezusie. Premiery nie będzie?

3 komiksy egmont listopad 2025
-

Thorgal, Cyberpunk 2077 i superbohaterowie. Poznajcie komiksy Egmontu z listopada 2025 r.

4 Jedna bitwa po drugiej
-

Jedna bitwa po drugiej - kiedy premiera w VOD? Tym filmem zachwycały się gwiazdy kina

5 Rambo
-

Lionsgate kupuje Rambo i Niezniszczalnych! W planach filmy, seriale i "wymyślenie bohatera na nowo"

6 One Piece - Bon Clay
-

Bon Clay obsadzony w 3. sezonie One Piece! Nowe spojrzenie na Nico Robin w materiale zza kulis

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e213

Moda na sukces

s08e04

FBI

s28e11

The Voice

s42e265

Ridiculousness

s42e266

Ridiculousness

s42e267

Ridiculousness

s42e268

Ridiculousness

s42e269

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Miłość

07

lis

Film

Miłość
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthew McConaughey
Matthew McConaughey

ur. 1969, kończy 56 lat

Ralph Macchio
Ralph Macchio

ur. 1961, kończy 64 lat

Olivia Taylor Dudley
Olivia Taylor Dudley

ur. 1985, kończy 40 lat

Jean-Luc Bilodeau
Jean-Luc Bilodeau

ur. 1990, kończy 35 lat

Bartłomiej Kotschedoff
Bartłomiej Kotschedoff

ur. 1987, kończy 38 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 People
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2024. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV