Superman: Legacy - casting do roli Lois Lane. Aktorka odpowiada na plotki

Fot. Materiały prasowe

The Hollywood Reporter donosi, że według ich źródeł Rachel Brosnahan, gwiazda Wspaniałej pani Maisel i zwyciężczyni Emmy, znalazła się na krótkiej liście kandydatek do roli Lois Lane w filmie Superman: Legacy, czyli i w nowym kinowym uniwersum DC.

Źródła twierdzą, że Rachel Brosnahan poradziła sobie wybitnie na przesłuchaniu do roli, jednak może być trochę starsza, niż przewidywała wizja Jamesa Gunna, reżysera filmu i szefa DCEU. Warto wspomnieć, że Lois Lane była wcześniej grana przez takie aktorki jak Amy Adams, Erica Durance, Kate Bosworth, Elizabeth Tulloch i Margot Kidder.

Superman: Legacy - aktorka odpowiada na plotki

Rachel Brosnahan ustosunkowała się do artykułu THR w rozmowie z The View:

Moja pierwsza rada jest taka: wszystko, co czytasz w Internecie, musisz brać z przymrużeniem oka. Ale byłoby to na pewno niezwykłe. Dorastałam oglądając Lois Lane, tę wybitną dziennikarkę, której daleko było do damy w opałach, i na pewno wykorzystałabym szansę, gdybym ją dostała.

Superman: Legacy - kandydatki do roli Louis Lane

Warto wspomnieć, że według wspomnianych doniesień THR o rolę Lois Lane walczą także Emma Mackey (gwiazda Sex Education), Phoebe Dynevor (Bridgertonowie) oraz Samara Weaving (Krzyk 6).