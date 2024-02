Superman: Legacy – ujawniono logo. Film będzie nawiązywał do kultowej serii komiksowej?

fot. materiały prasowe

Prace na planieSuperman: Legacy rozpoczną się w najbliższych tygodniach. Niedawno obsada filmu zebrała się, aby wspólnie przeczytać scenariusz. Aktorki Isabela Merced, która wciela się w Hawkgirl oraz Sara Sampaio, która została obsadzona w roli Miss Teschmacher, opublikowały zdjęcia swoich wizytówek z nazwiskami. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie widniejące na nich logo.

Superman: Legacy - pierwsze spojrzenie na logo filmu

Logo Superman: Legacy nawiązuje do komiksowej serii Kingdom Come z 1996 roku autorstwa Marka Waida i Alexa Rossa. Zrodziło to spekulacje, czy James Gunn w swoim nowym filmie zamierza wykorzystać pewne elementy z tej miniserii, w tym czerwono-czarny emblemat Człowieka ze stali, zamiast tradycyjnego czerwono-żółtego.

Kultowa seria Kingdom Come rozgrywa się w alternatywnym wszechświecie, w którym Superman po śmierci Lois Lane rezygnuje z bycia superbohaterem. Do powrotu namawia go Wonder Woman, z którą tworzy nową Ligę Sprawiedliwości. Historia opowiada o wojnie frakcji superbohaterów, która doprowadza do nuklearnej wojny, w której ginie wielu z nich.

W filmie zagrają David Corenswet jako Superman, Rachel Brosnahan jako Lois Lane, Nathan Fillion jako Zielona Latarnia, Isabela Merced jako Hawkgirl, Edi Gathegi jako Mister Terrific, Anthony Carrigan jako Metamorpho i Nicolasa Houlta jako Lexa Luthora.

Superman: Legacy - premiera 25 lipca 2025 roku.