Superman Lives! - animowany teaser. Nicolas Cage jako Człowiek ze stali w fanowskim wideo

fot. materiały prasowe

Superman Lives! to skasowany film o Człowieku ze stali, który był szykowany w latach 90. Był on oparty na historii przygotowanej przez Kevina Smitha, a za kamerą w 1998 roku miał stanąć Tim Burton. Po wielu zakulisowych problemach i zmianach w scenariuszu, studio Warner Bros. ostatecznie skasowało projekt i stał się on legendarnym niezrealizowanym filmem. Nawet powstał film dokumentalny na ten temat. Dzięki fanom możemy zobaczyć, jak to wszystko mogło wyglądać.

Superman Lives! - Nicolas Cage jako Człowiek ze stali

Dzięki firmie zajmującej się animacją Lazy Droid Studio możemy zobaczyć, jak ten film mógłby wyglądać. Oparli wizualizację na dostępnych na jego temat informacjach. Takim sposobem stworzyli animowany teaser, pokazujący tę niezrealizowaną wizję. Widzimy, że złoczyńcami mieli być Brainiac i Lex Luthor.

Zobaczcie i oceńcie, jak wyszło. Czy Nicolas Cage sprawdziłby się w roli Supermana?

Co ciekawe, Nicolas Cage jest wielkim fanem komiksów DC. Jego drugi syn nosi imię Kal-El, czyli te, które Superman miał na Kryptonie.