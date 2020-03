Superman & Lois - oto opisy postaci, które pojawią się w serialu

Superman & Lois to kolejny z serialowych projektów, wchodzących w skład Arrowverse. Produkcja opowiada o losach tytułowych bohaterów, którzy postanowili być rodzicami i mają teraz dwóch synów, Jonathana i Jordana. Portal The Illuminerdi dotarł do ogłoszeń castingowych, które zdradzają, jakie jeszcze postacie zobaczymy w 1. sezonie serialu. Poniżej możecie zobaczyć ich opisy:

Sally Bunyan - poszukiwana aktorka w wieku 35-39 lat. Sally pracuje w banku, ma męża Kyle'a i dwie córki, 16-letnią Sarah i 8-letnią Sophie. Jej życie zmienia się, gdy ponownie nawiązuje kontakt ze swoim chłopakiem z liceum

Kyle Bunyan - poszukiwany aktor w przedziale 35-39 lat. To strażak, bohater miasteczka, który jednak ma poważne problemy z alkoholem. Widział w swoim życiu wiele mroku w ludziach

Sarah - utalentowana, popularna nastolatka, która jednak skrywa mroczne sekrety. Zaczną one się ujawniać, gdy pozna pewnego chłopaka

Sophie - młoda dziewczyna, która zawstydza swoją rodzinę

Samuel Lane - poszukiwany aktor w okolicy 60. roku życia. Ojciec Lois. Generał armii, którego główną misją jest ochrona Stanów Zjednoczonych i świata przed wszelkimi zagrożeniami, niezależnie od tego, czy pochodzą one z Ziemi, czy z kosmosu

Sebastian Saint - poszukiwany aktor po 40. roku życia. Bystry i wpływowy miliarder z naturalnym darem do bycia liderem. Jego działania mogą przynieść wiele korzyści, jednak dla wielu osób mogą stać się piekłem. Portal sugeruje, że może to być Morgan Edge

Ryan Simmons - poszukiwany mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat. Człowiek, który stracił wszystko, co mu drogie. Od tej pory jedynym celem mężczyzny jest zemsta na tych, którzy zniszczyli jego życie. Sugeruje się, że może to być główny antagonista serialu