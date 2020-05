Swamp Thing - są szanse na 2. sezon? Prezes stacji The CW komentuje

Potwór z bagien to serial komiksowy DC Universe, który nieoczekiwanie został skasowany po pierwszym sezonie. Początkowo wyjaśniano, że miało to związek z korporacyjnymi zmianami na szczycie - AT&T przejęło Time Warner, do którego należy Warner Media. Pojawiły się wątpliwości, czy w tej sytuacji platforma DC Universe w ogóle przetrwa (dyskusje te w obliczu HBO Max wciąż są kontynuowane). Pojawiły się też doniesienia, że serialowi zwyczajnie zaszkodziło to, że bardzo szybko stracił poparcie i sympatię osób decyzyjnych - nie podobał im się jego poziom, gra aktorów i zbyt duży budżet. Wśród innych powodów wymieniano też fakt, że sytuacja miała związek z konfliktem za kulisami - niektórzy z ekipy chcieli stworzyć serial komiksowy osadzony w klimacie horroru, zaś inni myśleli o proceduralu kryminalnym, gdzie każdy odcinek opowiadałby o innej sprawie.

Fani założyli, że to koniec serialu, ale pojawił się promyk nadziei, gdy okazało się, że stacja The CW nabyła prawa do emitowania serialu u siebie. Prezes stacji Mark Pedowitz zdradził, że na razie nie ma tematu wznowienia produkcji, ale jeśli wyniki potwierdzą duże zainteresowanie serialem, będzie gotów do podjecie rozmów. Zatem nawet jeśli wyniki okażą się być bardzo dobre, nie ma pewności jeśli chodzi o rezultat rozmów The CW z DC Unvierse. Rzeczywiście pojawiła się jednak szansa na wznowienie serialu, który miał przecież bardzo przychylne opinie krytyków i widzów.

Zobaczcie plakat promujący serial na The CW:

DC Unvierse/The CW