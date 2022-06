Sweet Home - koreański hit powraca! Netflix potwierdził kolejne sezony

fot. Netflix

Sweet Home było pierwszym koreańskim serialem, który okazał się wielkim hitem na Netflixie, jeszcze przed popularnością takich tytułów jak Squid Game i All of Us Are Dead. Historia opowiada o świecie, w którym część ludzi zamieniła się w krwiożercze potwory. Po długim czasie oczekiwania wreszcie ogłoszono, że powstaną kolejne sezony!

Co wiemy o kontynuacji?

Sweet Home - ile będzie sezonów?

Według THR powstanie drugi i trzeci sezon Sweet Home, które mają być produkowane jeden po drugim. Na fotelu reżyserskim po raz kolejny zasiądzie Lee Eung-bok. Możemy spodziewać się, że w 2. sezonie pojawi się całkiem nowa sceneria. W dodatku fani liczą na to, że nowe odcinki, dzięki większemu budżetowi, będą jeszcze lepszej jakości, szczególnie jeśli chodzi o detale techniczne.

W 2. sezonie Sweet Home powrócą Song Kang (odtwórca głównej roli), Lee Jin-uk , Lee Si-young i Park Gyu-young. Nowymi członkami obsady są za to Yoo Oh-seong, Oh Jung-se, Kim Moo-yeol i Jung Jin-young.

Sweet Home cieszyło się dużą popularnością na Netflixie. To pierwszy koreański serial, który znalazł się w Top 10 w USA, wspinając się na 3. miejsce. Produkcja pojawiła się także w ścisłej topce w aż 42 regionach na świecie.