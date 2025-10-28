Reklama
Drugi tom zbiorczego wydania Świata Dysku już jest!

Do księgarń trafił właśnie drugi tom zbiorczego wydania przygód Rincewinda i innych magów z Niewidocznego Uniwerystetu. Książka zawiera aż cztery powieści.
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  Prószyński i s-ka 
fantasy rincewind Świat Dysku terry pratchett
Rincewind. Tom 2 Prószyński i S-ka
Czytelnicy w Polsce przyzwyczajeni byli przez lata do jednego (nie licząc kolekcji prasowych itp.) wydania powieści Terry'ego Pratchetta ze Świata Dysku. W tym roku jednak wszystko się zmieniło i powoli w ręce czytelników oddawane są nowe tomy w zmienionej szacie graficznej lub w formie omnibusów.

Omnibusy Terry’ego Pratchetta to pierwsza edycja książek autora podzielonych na cykle tematyczne. Drugi tom tej serii zamyka cykl książek poświęconych nieudolnemu magowi o imieniu Rincewind. Znajdują się tu tytuły: Eryk, Ciekawe czasy, Ostatni kontynent i Niewidoczni Akademicy. Przypomnijmy, że Rincewind. Tom 1 zawierał Kolor magii, Blask fantastyczny i Czarodzicielstwo.

Drugi tom przygód Rincewinda to potężna książka: liczy 1064 w twardej oprawie.

Rincewind. Tom 2 - opis i okładka

Rincewind. Tom 2 - okładka

Rincewind. Tom 2
Źródło: Prószyński i S-ka
Eryk

Słyszeliście o Fauście…
To jest Eryk.
Istnieje pewna różnica.

Eryk ma czternaście lat, mieszka na legendarnym i magicznym świecie Dysku, a także jest pierwszym w historii hakerem demonologii. Na szczęście nie udało mu się wywołać żadnych demonów, wywołał za to Rincewinda (najbardziej niekompetentnego maga w uniwersum) oraz Bagaż (najniebezpieczniejszy sprzęt podróżny na świecie). Kiedy Eryk wypuszcza ich na niczym niechroniony świat, oczekuje, że Rincewind spełni trzy jego życzenia.

Wiecie przecież. Standardowa trójka. Żyć wiecznie, panować nad światem, spotkać najpiękniejszą kobietę w historii. Właściwie to proste…

Dryfowanie u zarania Czasu, zmiana przyszłości i spotkanie z najbardziej kłopotliwym bogiem historii to zaledwie początek. Stworzenie życia na Dysku to drobnostka. Ponieważ Rincewind trafia w końcu do Piekła. Dosłownie. A ono nigdy już nie będzie takie jak dawniej.

Ciekawe czasy

„Obyś żył w ciekawych czasach” – starożytna klątwa.

Kiedy kurierski albatros przybywa z żądaniem przysłania „Wielkiego Maga”, Rincewind zostaje wezwany do trapionego niepokojami Imperium Hongów, Sungów, Fangów, Tangów i McSweeneyów, gdzie decydują się losy tronu.

Rincewindowi pomaga Cohen Barbarzyńca, a także napędzany mrówkami komputer HEX, fraktalny motyl pogody ze skrzydełkami Mandelbrota oraz przerażająca, choć dość powolna armia złożona z sześciu staruszków – Srebrna Orda.

Ich misją jest albo obronić, albo zdobyć Zakazane Miasto Hunghung. Niestety, instrukcje nie są jasne…

Ostatni kontynent

Coś zaginęło na Niewidocznym Uniwersytecie – najbardziej prestiżowej (tzn. jedynej) instytucji naukowej w Ankh-Morpork. Brakuje profesora – ale grupa poszukiwawcza jest w drodze! Zespół starszych magów podąży jego tropem, dokądkolwiek by prowadził, nawet na drugi koniec Dysku, gdzie ostatni kontynent, Czteriksy, wciąż jest w stadium budowy.

Wyobraźcie sobie magiczną krainę, gdzie deszcz jest tylko mitem, gdzie to, co zwykłe, jest niezwykłe, a przeszłość i teraźniejszość biegną ramię w ramię.

Przeżyjcie grozę spotkania z Szalonym Krasnoludem, Wojownikiem Szos, Śmiercią, jednym czy drugim Stwórcą i przerażającym Pasztecikowym Pływakiem…

Wczujcie się w tę pasję, kiedy mieszkańcy ostatniego kontynentu odkrywają, co się dzieje, kiedy pada deszcz, a rzeki wypełniają się wodą (na przykład trzeba odwołać regaty)…

Niewidoczni Akademicy

Magowie z tajnego uniwersytetu w Ankh-Morpork słyną z mądrości, talentów magicznych i zamiłowania do popołudniowej herbatki. Z całą pewnością jednak nie ceni się ich jako sportowców. Lord Vetinari, lokalny tyran, sugeruje rektorowi, że uniwersytet powinien przywrócić popularną niegdyś tradycję footballową i skomponować drużynę składającą się z kadry akademickiej i studentów. Profesorowie mają twardy orzech do zgryzienia. Muszą ustalić, dlaczego ich rodacy – niezależnie od wieku i statusu społecznego – przepadają za footballem. Muszą nauczyć się w niego grać. A następnie muszą wygrać mecz, nie korzystając z magii…

Świat Dysku - okładki nowego wydania

Kolor magii - okładka

Kolor magii
Źródło: Prószyński i S-ka
Źródło: Prószyński i S-ka

Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  Prószyński i s-ka 
fantasy rincewind Świat Dysku terry pratchett
