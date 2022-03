Świat Karmy - premiera 2. sezonu. Ludacris powraca jako twórca

fot. Netflix

Świat Karmy powrócił z 2. sezonem. Jego premiera w Netflixie odbyła się 10 marca 2022 roku. Serial porusza bardzo ważne dla dzieci tematy jak wartość ekspresji i odnalezienie własnego głosu, tożsamość i potrzeba przynależności do zaufanej społeczności. Natomiast w 2. sezonie pojawią się nowe postaci, nieznane dotąd lokalizacje oraz bardzo

aktualne zagadnienia, jak ciałopozytywność, lęk czy presja społeczna.

Serial animowany jest oparty na historii córki amerykańskiego rapera i aktora Chris "Ludacrisa" Bridgesa. Karma to właśnie jego najstarsza córka. Największym marzeniem tytułowej bohaterki jest zostać raperką, a wielki talent i jeszcze większe

serce to idealne ku temu predyspozycje. Każdy odcinek wypełniony jest po brzegi hip-hopowym rytmem, streetwearową modą, oryginalną choreografią i zawadiackim humorem, do którego przyzwyczaił widzów pierwszy sezon serialu.

Niezwykła popularność serialu wpłynęła na znaczący rozwój programu produktów konsumenckich, który - w efekcie - objął swoim zasięgiem 35 licencjobiorców, w tym partnerstwa globalne z firmami Mattel, Scholastic czy Universal Music.

