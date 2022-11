Święta inaczej - nowy polski świąteczny film już w kinach. O czym jest?

fot. Karolina Grabowska

Święta inaczej ma wszystko, by przypodobać się widzom lubiących lekkie świąteczne komedie romantyczne. Na pierwszym planie ciekawa obsada: Wiktoria Gąsiewska oraz Adam Zdrójkowski. Natomiast za kamerą stoi Patrick Yoka, który jest znany z pracy przy lubianej serii Listy do M. W obsadzie zobaczymy także Darię Widawską, Karola Dziubę, Agnieszkę Mandat, Wiktorię Kruszczyńską, Oskara Wojciechowskiego i Antoniego Sałaja.

Święta inaczej - zwiastun

Święta inaczej - o czym jest film?

Ewa (w tej roli Daria Widawska), jak co roku do świąt Bożego Narodzenia przygotowuje się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, ale tym razem nic nie pójdzie po jej myśli. Świat Ewy legnie w gruzach, gdy kobieta przypadkowo dowie się, że mąż ją zdradza, córka oszukuje, a syn trzyma stronę ojca. Nic tylko wsiąść do pociągu w nieznane i po raz pierwszy w życiu zrobić coś spontanicznie. Jej córka wyrusza na poszukiwanie matki.

Film jest wyświetlany na ekranach kin od 25 listopada.

Święta inaczej - zdjęcia