Szef Warner Bros. Pictures odejdzie ze stanowiska. Reżyser Jokera doradcą przy filmach DC?

Fot. Materiały prasowe

Wraz z powstaniem Warner Bros. Discovery nowy CEO korporacji, David Zaslav, rozpoczął planowanie oraz wdrażanie wielkich zmian, które mają odmienić funkcjonowanie firmy. Portal The Hollywood Reporter podaje, że Michael De Luca i Pamela Abdy doszli do porozumienia jeśli chodzi o kierowanie Warnerem i New Line, gdy tylko Amazon zwolni ich z kontraktów z MGM, czyli już w przyszłym miesiącu. Zastąpią tym samym dotychczasowego szefa Warner Bros., Toby'ego Emmericha, który piastował kierownicze stanowisko od 2017 roku. Otrzymał jednak umowę produkcyjną ze studiem, a więc będzie na innym stanowisku mógł dalej dostarczać nowe treści.

Strategią Zaslava jest stworzenie trzech pionów, każdy z własnym kierownictwem: Warner Bros. razem z New Line (pod kierownictwem De Luca i Abdy'ego), DC i Animation. Szef DC Films, Walter Hamada będzie podlegał De Luce i Abdy'emu do czasu wyłonienia nowego kierownictwa, a szef pionu animacji nie został jeszcze wyznaczony.

Zaslav zamierza wzorować się na systemie, jaki wprowadził w swojej firmie były prezes Disneya, Bob Iger. Chodzi o stworzenie poszczególnych działów, które jemu będą bezpośrednio podlegać. Zaslav rozmawiał byłym dyrektorem kreatywnym Disneya, Alanem Hornem o możliwości pełnienia przez niego roli doradcy. Na ten moment nie są znane szczegóły, ale THR podaje, że Zaslav konsultował z nim oraz Igerem projektowanie systemu pionowego.

fot. IMDB.com

Dużym wyzwaniem dla Zaslava pozostaje uporządkowanie spraw związanych z DC. Źródła podają, że poprosił on Todda Phillipsa, reżysera Jokera z 2019 roku, aby ten miał większy udział przy produkcjach z uniwersum DC. Chodzi o rolę doradcy, a nie pełnienie funkcji wykonawczych. Źródło poinformowało, że Phillips i Zaslav mają dobry kontakt, choć Phillips nie jest ekspertem w dziedzinie DC.