Szklana pułapka - Bruce Willis ponownie wcieli się w Johna McClane'a? Nowa plotka intryguje

Bruce Willis po raz ostatni wcielił się w postać Johna McClane'a w serii Szklana pułapka w 2013 roku w filmie Szklana pułapka 5. Okazuje się, że aktor może ponownie zagrać swojego najbardziej znanego bohatera. Otóż Daniel Richtman, dziennikarz zwykle bardzo dobrze poinformowany w sprawie wielkich produkcji wyjawił, że podobno Willis prowadzi rozmowy, aby po raz kolejny wcielić się w McClane'a w szóstym filmie z cyklu. Oczywiście póki co należy tę informację traktować jako plotkę. Pozostaje poczekać na oficjalny komunikat w tej sprawie.

Dla przypomnienia już w 2018 roku pojawiły się informacje, że szósty film z serii miałby skupić się na młodszej wersji McClane'a, jednak w produkcji ukazano by wydarzenia z przeszłości i teraźniejszości. To stworzyłoby furtkę do powrotu Willisa.