Szkoła dla elity – 8. sezon oficjalnie zapowiedziany. Netflix ogłosił koniec serialu

fot. Netflix

W piątek premierę ma siódmy sezon popularnego hiszpańskiego serialu. Aby nie martwić fanów, Netflix już teraz oficjalnie ogłosił powstanie ósmej serii Szkoły dla elit. Jednocześnie platforma potwierdziła, że będzie to ostatni sezon.

Szkoła dla Elity – Netflix zakończy serial na 8. sezonie

O zakończeniu Szkoły dla Elit opowiedział jeden z twórców serialu, Carlos Monteiro, który przyznał, że była to ich decyzja.

Jaime Vaca, Netflix i ja pomyśleliśmy, że czas to zakończyć. Mówię to z wielkim żalem, ponieważ było to kilka niesamowitych lat, podczas których poznałem wspaniałych aktorów, pracowaliśmy ze wszystkimi reżyserami, z którymi chcieliśmy pracować i mieliśmy luksus posiadania Maribel w ostatnich dwóch sezonach. Szkoła dla elity zmieniła życie wszystkich, począwszy od aktorów, którzy zaczynali swoje kariery u nas i dzięki temu stali się teraz światowymi gwiazdami. Jesteśmy dumni, że mogliśmy się do tego przyczynić i mieć świadomość, że nasz serial oglądano na całym świecie i zebrał dobre opinie.

https://twitter.com/netflix/status/1714589640512913780

W ósmym sezonie pojawi się dwóch nowych aktorów, czyli Ane Rot i Nuno Gallego. Nie ujawniono, w jakie postacie się wcielą. Również znana z trzech pierwszych sezonów Mina El Hammani powróci do roli Nadii.