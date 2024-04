Szogun - zwiastun finału. Ostatni odcinek kończy historię!

fot. Disney+

Reklama

Jak zakończy się Szogun? Zwiastun ostatniego odcinka zapowiada, że wojna jest nieunikniona, a głosowanie rady zostało zakończone. Nawet widzimy scenę, w której pan Toranaga stoi za mieczem gotowy do jego użycia! Do tego John Blackthorne wyraźnie ma dość i puszczają mu hamulce, gdy krzyczy do Toranagi, że od początku chciał go wykorzystać.

Szogun - zwiastun finału

Szogun - 2. sezon jest możliwy?

Twórcy serialu mówili otwarcie, że nie mają takich planów. Serial Szogun jest adaptacją książki pod tym samym tytułem i podczas realizacji tej produkcji, traktowano ją jako zamkniętą historię. To, co chciano z niej wziąć, zobaczyliśmy na ekranie.

Sukces i globalna popularność Szoguna w teorii może wiele zmienić, ale trudno powiedzieć, czy osoby odpowiedzialne za serial byłby otwarte na kontynuację bez literackiego pierwowzoru oraz czy jest możliwe prawne wykorzystanie tych postaci w takim projekcie. Żadnych decyzji nie podjęto i raczej można uznać, że nie ma szans na 2. sezon. Podobnie było z adaptacją z 1980 roku, bo tamten Szogun, choć miał więcej odcinków, także opowiadał zamkniętą historię.

Szogun to serial produkowany przez telewizję FX, który jest dystrybuowany na świecie przez platformę streamingową Disney+. Pierwszy sezon liczy 10 odcinków.