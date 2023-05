LG prezentuje 49-calowy monitor LG UltraGear o proporcjach 32:9

fot. LG

Firma LG Electronics wprowadziła na amerykański rynek swój najnowszy monitor gamingowy LG UltraGear 49GR85DC z zakrzywionym 49‑calowym ekranem o proporcjach 32:9 i ultrawysokiej częstotliwości odświeżania 240 Hz. Podobnie jak w przypadku ustawienia dwóch monitorów 16:9 obok siebie, nowy model zapewnia bardzo płynną rozgrywkę i najwyższą jakość obrazu. Choć zaprojektowany z myślą o graczach, dzięki zaawansowanym funkcjom wielozadaniowym i wyjątkowo szerokiemu ekranowi, 49GR85DC sprawdzi się również w pracy biurowej lub do oglądania treści.

fot. LG

Nowy monitor gamingowy LG UltraGear wyposażony jest w 49-calowy ekran o rozdzielczości Dual QHD (5120 x 1440) i zakrzywieniu 1000R. Generuje ostry, żywy obraz, który wypełnia całe pole widzenia użytkownika. Połączenie dużej szerokości ekranu i częstotliwości odświeżania 240 Hz1 pomaga stworzyć rozległe i szybciej reagujące środowisko gry – dzięki temu akcja wydaje się być bardziej realna i dynamiczna. Model 49GR85DC ma także certyfikat VESA DisplayHDR 1000 i oferuje kontrast 3000:1 oraz jasność szczytową 1000 nitów2, co pozwala uzyskać żywe kolory i głębokie, czernie. Dzięki niemal bezramkowej konstrukcji monitor pomaga użytkownikom zachować koncentrację podczas walki z przeciwnikami lub odkrywania ulubionych wirtualnych światów.

fot. LG

LG UltraGear 49GR85DC nadaje się jednak nie tylko do gier: oferuje szereg funkcji wielozadaniowych, które pozwalają użytkownikom w pełni wykorzystać jego wydłużony ekran o proporcjach 32:9. Monitor obsługuje tryby Picture-in-Picture (PIP) oraz Picture-by-Picture (PBP). Tryb PIP pozwala użytkownikom wyświetlać zawartość z drugiego podłączonego urządzenia w dodatkowym oknie, natomiast tryb PBP umożliwia pracę z wieloma otwartymi oknami jednocześnie, wygodnie dzieląc ekran na dwie odrębne części.

Nowy monitor zapewnia łączność poprzez DisplayPort 1.4 i HDMI 2.1. Pozwala to cieszyć się płynną grą przy 240 Hz w rozdzielczości Dual QHD. Dodatkowo zakrzywiony UltraGear ulepsza wrażenia z gry dzięki podświetleniu LED Hexagon i obsłudze DTS Headphone:X. Jest to zaawansowane rozwiązanie audio, które dostarcza dźwięk przestrzenny za pośrednictwem słuchawek przewodowych.

Wraz z dojrzewaniem i rozwojem rynku monitorów do gier rośnie również zapotrzebowanie na duże monitory oferujące dużą częstotliwość odświeżania i doskonałą jakość obrazu. Nowy LG UltraGear został zaprojektowany z myślą o grach, ale równie dobrze nadaje się do pracy wielozadaniowej. To wszechstronny monitor klasy premium, który pokazuje nasze zaangażowanie i zdolność do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb współczesnych konsumentów.

fot. LG

– Seo Young-jae, starszy wiceprezes i szef jednostki biznesowej IT w LG Electronics Business Solutions Company

Nowy monitor do gier UltraGear dostępny jest obecnie w Stanach Zjednoczonych i zostanie wprowadzony na kluczowe rynki w Europie w najbliższych tygodniach oraz w Azji jeszcze w tym roku.

Najważniejsze dane techniczne LG UltraGear (49GR85DC)

Typ ekranu: VA (Vertical Alignment)

Rozmiar ekranu: 49 cali

Współczynnik proporcji: 32:9

Rozdzielczość: DQHD (5120 x 1440)

Częstotliwość odświeżania: 240 Hz 1

Przestrzeń barw: DCI-P3 95% (typowa)

Współczynnik kontrastu: 3000:1

Jasność: 1000 nitów (szczytowa) 2 , 450 nitów (typowa)

, 450 nitów (typowa) Czas reakcji: 1 ms w trybie Gray-to-Gray (GtG)

Krzywizna: 1000R

HDR: VESA DisplayHDR 1000

Złącza: HDMI 2.1 x 2; DisplayPort 1.4 x 1; USB 3.0 x 1 Upstream, x 2 Downstream; 4-biegunowe wyjście H/P (DTS HP:X)

Picture-in-Picture, Picture-by-Picture: Tak

Podstawa: Nachylenie: od -5 do +15°; Wysokość: 110 mm; Obrót poziomy: ±15˚

1 Granie z częstotliwością 240Hz w rozdzielczości Dual QHD wymaga komputera z kartą graficzną obsługującą zarówno HDMI 2.1 jak i DisplayPort 1.4.

2 Jasność szczytowa HDR gwarantowana.