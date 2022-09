Sztuczna Inteligencja 2041. Premiera książki o różnych wizjach przyszłości

Media Rodzina

Sztuczna inteligencja stanie się dominującym osiągnięciem XXI wieku. Już za dwadzieścia lat pewne aspekty życia człowieka zmienią się nie do poznania. AI zapewni nam nieznany wcześniej dobrobyt, zrewolucjonizuje medycynę i edukację dzięki symbiozie człowieka z maszynami, a do tego stworzy zupełnie nowe formy porozumiewania się i rozrywki. Uwolni nas od nużącej, powtarzalnej pracy, co jednak będzie się wiązało z naruszeniem dotychczasowego porządku ekonomicznego i społecznego.

Wraz z upowszechnieniem się AI wzrośnie niebezpieczeństwo nadużywania broni autonomicznej, inteligentna technologia zaś przejmie niektóre ludzkie uprzedzenia. AI znalazła się w punkcie zwrotnym, a ludzkość musi się ocknąć. Trzeba mieć świadomość, że czeka nas nie tylko promienna przyszłość, ale i zagrożenie egzystencjalne dla życia, jakie znamy.

O tym, a także innych tematach, przeczytacie w dzisiejszej premierze - książce Sztuczna Inteligencja 2041. Ekspert od sztucznej inteligencji z doświadczeniem w branży biznesowej Kai-Fu Lee, współpracując z powieściopisarzem sci-fi Chenem Qiufanem, przedstawia dziesięć wizji przyszłości w formie opowiadań.

Książkę Sztuczna Inteligencja 2041. 10 wizji przyszłości wydała Media Rodzina. Zbiór liczy 496 stron.

Sztuczna Inteligencja 2041. 10 wizji przyszłości - opis i okładka książki

Autor bestsellerowej książki Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa, ekspert do spraw AI, były prezes Google China, oraz znany powieściopisarz SF połączyli w tej książce siły, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak sztuczna inteligencja zmieni nasz świat w ciągu najbliższych dwudziestu lat.

Sztuczna inteligencja będzie definicją rozwoju XXI wieku – wygeneruje bezprecedensowe bogactwo, zrewolucjonizuje medycynę i edukację poprzez symbiozę człowiek-maszyna oraz stworzy zupełnie nowe formy komunikacji i rozrywki. Jednak uwalniając nas od rutynowej pracy, zakwestionuje także zasady organizacyjne naszego ładu gospodarczego i społecznego i przyniesie nowe zagrożenia w postaci autonomicznej broni i inteligentnej technologii. W tym prowokacyjnym i oryginalnym dziele w dziesięciu porywających opowiadaniach, osadzonych w przyszłości, autorzy wprowadzają czytelników w szereg pouczających scenerii z 2041 roku.