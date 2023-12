Sztuczna inteligencja uczy się Christophera Nolana. Tak w Mrocznym Rycerzu wyglądaliby inni złoczyńcy

Facebook/Marcio Renato Luz/Midjourney

Christopher Nolan bez dwóch zdań jest jednym z najgłośniejszych obecnie hollywoodzkich nazwisk - coraz więcej znaków na niebie i ziemi wskazuje na to, że to właśnie on pozostaje głównym faworytem do otrzymania przyszłorocznego Oscara za reżyserię swojego najnowszego filmu, Oppenheimera. Uwielbiany przez Czytelników naEKRANIE.pl twórca zdobył już jednak nasze serca znacznie wcześniej; w tym popkulturowym aspekcie prawdopodobnie najmocniej udało mu się to dzięki legendarnej produkcji Mroczny Rycerz.

Kilka miesięcy temu obchodziliśmy 15. rocznicę jej premiery. Teraz jednak do tematu wróciła sztuczna inteligencja. Na Facebooku zamieszczono niedawno stworzone przy pomocy ostatniej wersji opartego na uczeniu maszynowym programu Midjourney prace, które w pewien sposób zabierają nas do alternatywnego świata. Dzięki nim możemy zobaczyć, jak w filmie Nolana wyglądaliby złoczyńcy, których reżyser ostatecznie nie zdecydował się pokazać w swojej trylogii o Mrocznym Rycerzu.

Na liście znajdują się ikoniczni wrogowie Batmana: Czarna Maska, Clayface, Deadshot, Harley Quinn, Hugo Strange, Killer Croc, Szalony Kapelusznik, Mister Freeze, Pingwin, Poison Ivy, Riddler i Brzuchomówca. Spójrzcie sami:

Sztuczna inteligencja - inni złoczyńcy w filmie Christophera Nolana o Mrocznym Rycerzu

Czarna Maska

