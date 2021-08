Szybcy i wściekli 10 i 11 - Dwayne Johnson oficjalnie się nie pojawi. Co z Hobbs i Shaw 2?

fot. Universal Pictures

Sam Dwayne Johnson dość ogólnikowo powiedział, że Szybcy i wściekli 10 oraz Szybcy i wściekli 11 powstaną bez jego udziału. Hiram Garcia potwierdził jego słowa, ale podkreślił, że choć zamknięcie etapu podstawowej sagi jest za nimi, nie ma to wpływu na rozwój spin-offu, czyli Hobbs i Shaw 2. Wciąż nad tym pracują, a Garcia wyjawia, że są na etapie omawiania koncepcji i mają duże pomysły.

Okazuje się, że Dwayne Johnson podjął decyzję o porzuceniu sagi Szybcy i wściekli po pracy na planie Szybkich i wściekłych 8. To wówczas doszło do głośnego konfliktu pomiędzy Johnsonem i Vinem Dieselem. Producent też potwierdza, że to jest przyczyną decyzji.

Zobacz także:

- Po zakończeniu prac na planie Szybkich i wściekłych 8 DJ podjął decyzję, aby zamknąć ten rozdział Szybkich i wściekłych z ewidentnych dla wszystkich powodów. Życzy im wszystkiego najlepszego i zmienił naszą uwagę na inne tory opowiadania historii. Chociaż nie będzie go w F10 i F11, to nie wpływa na nasze plany wobec Hobbsa.

Przypomnijmy, że Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw był dużym hitem. Film zebrał w skali globalnej 760 mln dolarów.