Szybcy i wściekli 10 - w jaki sposób Paul Walker pojawi się w filmie? Reżyser tłumaczy

Szybcy i wściekli 7 to pożegnanie Briana i zmarłego w trakcie prac Paula Walkera w sposób, który poruszył miliony widzów na całym świecie. Pojawiały się plotki, że dzięki efektom specjalnym Brian mógłby wrócić w filmie Szybcy i wściekli 10. Jak do tego odnosi się filmowiec? Jego komentarz uspokoi fanów, acz potwierdza, że Brian pojawi się w filmie.

Szybcy i wściekli 10 - Paul Walkera w filmie

Historia widowiska jest ściśle związana z fabułą filmu Szybcy i wściekli 5. Dotyczy to złoczyńcy, w którego wciela się Jason Momoa. Louis Leterrier tłumaczy, że z uwagi na te sceny retrospekcji zobaczymy Briana w filmie, ale nie pojawi się on w teraźniejszości. Wypowiedział się też w kontekście potencjalnego powrotu Briana we współczesności bohaterów. Ta postać cały czas żyje i ma się dobrze.

- Zobaczysz Briana w przeszłości, ale nie zobaczysz go w teraźniejszości. To coś, z czym wszyscy musieli się zgodzić. Rodzina Walkera jest cały czas częścią tej serii i w filmie zobaczysz, jak to działa. W kwestii tej postaci musi to być odpowiedni moment, prawidłowy ton. Myślę, że to, co zrobił James Wan na końcu siódemki było perfekcyjne. Ton był idealny. Ewentualny powrót Briana do serii musi być tak idealny jak ten moment, gdy ją opuszczał.

Na ten moment nie ma oficjalnych decyzji, czy Paul Walker dzięki efektom specjalnym miałby pojawić się w filmie Szybcy i wściekli 11. To koniec tej sagi, więc nie jest wykluczone, że taka decyzja w porozumieniu z rodziną aktora może zostać podjęta. Przypomnijmy, że dzięki CGI i rodzeństwu Paula Walkera udało się dokończyć film Szybcy i wściekli 7 po jego śmierci.

W rozmowie z Esquire natomiast Louis Leterrier omówił kwestię swojego zatrudnienia, bo gdy zgodził się zastąpić Justina Lina, wszedł od razu w dość chaotyczną sytuację. Kazano mu bowiem... zmienić cały trzeci akt zanim stanie na planie, a miał na to zaledwie kilka dni.

- Czytałem scenariusz cztery raz podczas lotu samolotem i miałem trochę pomysłów. Powiedzieli mi, że super, ponieważ cały trzeci akt ulega zmianie. Spytali mnie: "możesz go przepisać?" Robiłem to dosłownie bez chwili snu. Nie spałem kilka dni. Oczywiście to wszystko nie było zapisane w kamieniu, ale skoro miałem pomysły, to zacząłem pisać. Do tego skoro trzeci akt ulega zmianie, musiałem też zmienić pierwszy akt. A kiedy zmieniasz trzeci i pierwszy akt, drugi też trzeba poprawić. Musiałem więc dosłownie w locie przebudować samolot.

Szybcy i wściekli 10 - premiera 19 maja 2023 roku w polskich kinach.