Szybcy i wściekli jak Władca Pierścieni. Vin Diesel porównał się do... Tolkiena

Vin Diesel w trakcie wydarzenia z okazji premiery zwiastuna filmu Szybcy i wściekli 10 został zapytany, czy jest coraz trudniej tworzyć tę serię wraz z kolejnymi latami. Wówczas Diesel jako twórca tej serii porównał siebie do J.R.R. Tolkiena.

Szybcy i wściekli 10 - komentarz

- Wiesz co jest trudniejsze? Praca poza ekranem. Wymyślanie, rozbudowywanie... Jest powód, dla którego Tolkien przestał po jakimś czasie pisać, ponieważ trudno się kontynuuje mitologie. Nikt o tym nie myśli w tym kontekście, ale tak jest naprawdę.

Dziennikarz wówczas zasugerował aktorowi, że Szybcy i wściekli to Władca Pierścieni filmów akcji. Diesel ze śmiechem przyznał mu rację. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Na Twitterze można zauważyć, że fani są dość rozbawieni komentarzem Diesela i nie wszyscy są przekonani, czy aktor na pewno żartował.

Co ciekawe, w 2021 roku wyszła na jaw ciekawostka, że Vin Diesel brał udział w przesłuchaniach do roli Aragorna we Władcy Pierścieni. Wówczas rolę dostał Stuart Townsend, który to potem został zastąpiony Viggo Mortensenem.

Szybcy i wściekli 10 - premiera atem 2023 roku.