Szybcy i wściekli 10 - reżyser zapowiada pionowy wyścig uliczny i powrót do korzeni

fot. Universal Pictures

Szybcy i wściekli 10 już niedługo trafią do kin. W dziesiątej części ponownie zobaczymy w głównej roli Vin Diesela. W obsadzie znaleźli się również Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Jason Statham i Charlize Theron. Złoczyńcą nowej odsłony franczyzy będzie Jason Momoa.

Pierwsze części Szybkich i wściekłych skupiały się głównie na rywalizacji w samochodowych wyścigach ulicznych. Później filmy stawały się coraz bardziej szalone: auta przeskakiwały między wieżowcami, jeździły po zamrożonym jeziorze, a nawet leciały w kosmos. Jednak w dziesiątej części reżyser Louis Leterrier w wywiadzie dla Empire obiecał, że film powróci do korzeni, ale nie zabraknie w tym odrobiny szaleństwa.

Istnieje wiele sposobów na robienie wyścigów na ćwierć mili. Robimy wyścig na ćwierć mili w pionie, co jest bardzo interesujące…

Brzmi to intrygująco, ale widzowie powinni się spodziewać bardziej przyziemnych wyczynów kaskaderskich, o czym ze śmiechem opowiadał reżyser.

Wylądowaliśmy z powrotem na Ziemi. To, co zrobiliśmy, to powrót do oryginalnego tonu. Musisz mieć rzeczy, które wydają się prawdziwe.

Filmowiec odniósł się też do sceny z wielką kulą do wyburzania, która niszczy wiele pojazdów na swojej drodze, co można było zobaczyć w zwiastunie. Przypomnijmy, że nie jest to efekt komputerowy, co można było zobaczyć w zakulisowym materiale.

Widzieliście samochód spadający z samolotu i lądujący na dwóch samochodach - cóż, zrzuciliśmy samochód, który potem wylądował na dwóch autach. Jednotonowa kula wchodząca w interakcję z samochodem nie może być powielana.

Zobaczcie poniżej nowe zdjęcie z Szybkich i wściekłych 10, na którym znajduje się m.in. Rita Moreno, wcielająca się w babcię Dominica Toretto. Fotografia znajduje się na początku galerii.

Szybcy i wściekli 10 - zdjęcia i plakaty

Szybcy i wściekli 10

Szybcy i wściekli 10 - premiera 19 maja 2023 roku.