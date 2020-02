Szybcy i wściekli 9 pokażą przeszłość postaci. Spoilerowy trop jest w zwiastunie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Szybcy i wściekli 9 odkryli karty w pierwszym zwiastunie i zrzucili na fanów kilka fabularnych bomb, które rozgrzały serca i podekscytowały ich kolejną odsłoną popularnej serii. Portal Screenrant.com zauważył podczas analizy wideo coś, co może być kluczowe dla fabuły tego filmu! Chodzi o scenę z toru wyścigowego.

Cofnijmy się do pierwszej części, czyli filmu Szybcy i wściekli z 2001 roku, ponieważ wszystko wskazuje na to, że ta scena nawiązuje do tego, o czym mówiono w tej odsłonie serii. W nim też wyjawiono, że ojciec Doma oraz Mii Toretto zginął podczas wypadku na torze wyścigowym. Niewiele wiemy o ich rodzicach - poza tym, że ojciec zabierał dzieci do kościoła, organizował barbecue dla całego osiedla oraz pomagał w tworzeniu Dodge'a Chargera R/T, czyli samochodu Doma z pierwszych części sagi. Generalnie widać, że wiele cech będących podstawą charakteru Doma wywodzi się od jego rodzica. Wypadek spowodował Kenny Linder, którego Dom pobił, używając klucza warsztatowego. Nie zabił winowajcy, ale poturbował go tak, że nigdy już nie mógł zawodowo ścigać się na torach. Dom właśnie za tę napaść poszedł do więzienia.

Dziennikarze, bazując na zwiastunie oraz spocie z Super Bowl, wyciągają wniosek, że ta jedna scena jest sugestią powrotu do tego wątku. To nasuwa naturalny wniosek, że będzie mieć to kluczowy wpływ na fabułę, w centrum której znajduje się konflikt Doma Toretto z jego bratem Jakobem (John Cena). Oznacza to, że przeszłość Doma zostanie bardzo rozbudowana i odegra ważną rolę w dalszym rozwoju sagi Szybkich i wściekłych.

Szybcy i wściekli 9 - galeria

Szybcy i wściekli 9

Zobacz także:

Może Jakob miał coś wspólnego z wypadkiem? W końcu nie wiemy, dlaczego przez te lata Dom Toretto w ogóle nie wspominał o bracie ani o rodzinie biologicznej poza swoją siostrą Mią. Może ten konflikt był jedną z przyczyn tego, że rodzina Doma ma tak bliskie relacje, które stały się sercem serii oraz zakulisowego związku całej obsady. Wszystko więc wskazuje na to, że jednym z najważniejszych wydarzeń fabularnych nie będzie powrót Hana, ale właśnie rozwinięcie historii rodziny Toretto.

Na razie nikt nie skomentował spekulacji opartych na materiałach promocyjnych. Czy sądzicie, że taki wątek nada sens konfliktowi Doma z Jakobem? Dajcie znać w komentarzach.

Szybcy i wściekli 9 - premiera 22 maja 2020 roku.