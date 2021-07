Szybcy i wściekli - CGI ożywi Paula Walkera w kolejnych częściach? Reżyser komentuje

fot. materiały prasowe

Paul Walker był od początku związany z serią Szybcy i wściekli. Niestety doszło do tragicznego wypadku, który doprowadził do śmierci aktora w trakcie realizacji zdjęć do siódmej części. Jednak przy pomocy CGI i braci Walkera, udało się dokończyć sceny z udziałem tej postaci i nie tylko oddać jej hołd, ale także pożegnać się z aktorem. Reżyser filmu Szybcy i wściekli 9, Justin Lin w rozmowie z CinePOP zdradził, że chciałby jednak powrotu postaci Briana w dwóch ostatnich częściach serii.

Oczywiście Paul i jego postać Brian są duszą i sercem tego, jak daleko zaszliśmy. Przywrócenie go z powrotem to coś, o czym myślę każdego dnia. Gdy zbliżamy się do końca serii, tym więcej rozmów prowadzimy na ten temat. Myślę o tej możliwości każdego dnia.

Widzowie, którzy mieli już okazję zobaczyć najnowszą odsłonę w kinie wiedzą, że końcówka otworzyła furtkę na powrót Briana. Wcześniej zarówno Cody, jak i Caleb Walkerowie powiedzieli, że są otwarci na powrót do serii, aby przywrócić postać graną przez ich zmarłego brata. Najczęściej mówi się zatem o komputerowej obróbce, ale odnaleźć można także głosy wśród fanów chcących nowego aktora, który mógłby portretować tę postać na ekranie. Czy jednak większość widzów byłaby gotowa się z tym pogodzić? Dajcie znać w komentarzach, co sami o tym myślicie.