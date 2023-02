Szybcy i wściekli - Vin Diesel chce, aby Robert Downey Jr. wystąpił w następnej części

Źródło: materiały prasowe

Prócz głównej obsady Szybkich i wściekłych, seria wzbogacona była też takimi nazwiskami jak jak Charlize Theron, Helen Mirren, Rita Moreno i Jason Momoa. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że przy okazji planowanej ostatniej części, jest też chęć zobaczenia w tym widowisku jeszcze jednego, niezwykle popularnego aktora.

Vin Diesel podczas premiery zwiastuna Fast x, zapytany został przez dziennikarza Variety o wymarzony casting w kontekście serii. Odtwórca roli Doma Toretto odpowiedział bez wahania, że chciałby zobaczyć w tym świecie Roberta Downeya Jr. Kogo mógłby zagrać?

W tej samej rozmowie Diesel nie chciał zdradzać zbyt wiele z tego, co stanie się w przyszłości, ale jest plan na postać, która jest antytezą Doma. Chodzi o człowieka, który promuje Sztuczną Inteligencję i samochody bez kierowcy, co przeczy filozofii Toretto. Czy to byłaby rola dla Roberta Downeya Jr.? Diesel oczywiście odpowiedzi nie udzielił, ale może jest tutaj coś na rzeczy.

Szybcy i wściekli 10 - film trafi do kin w USA 19 maja 2023 roku.