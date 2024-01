Szykuje się smocza wersja Na skrzydłach. Pojawiły się też inne zapowiedzi planszówkowe Rebela

Rebel

Rebel, jeden z największych polskich wydawców planszówek, ujawnił część planów na przyszły rok. Najwięcej emocji wzbudza gra Na skrzydłach smoków, czyli gra bazująca na hicie Na skrzydłach (pozycja ta cieszy się nieustającą popularnością i doczekała się kilku dodatków). Ma to być jednakże zupełnie niezależna gra, ze zmienionymi zasadami i nieco trudniejsza.

Na skrzydłach smoków przenosi graczy do świata, pod którego niebem szybują smoki wszelakich kształtów, rozmiarów oraz kolorów. Gracze wcielają się w smokologów amatorów, by odkrywać jaskinie i przekształcać je w rezerwaty.

Źródło: Stonemaier Games

Oprócz Na skrzydłach smoków Rebel planuje na najbliższy czas następujące gry:

Apiary to gra strategiczna, w której będziecie kierować jedną z 20 unikalnych frakcji. Swoją przygodę rozpoczniecie z ulem, garstką zasobów i kilkoma robotnicami, jednak z czasem będziecie poszerzać swoje możliwości.

Mała karczma to prosta gra karciana pełna negatywnej interakcji, w której wcielacie się w karczmarzy. Będziecie musieli brać pod uwagę zachcianki odwiedzających, korzystać z kart wydarzeń i zarobić jak najwięcej na napiwkach, aby wygrać.

Trekking przez historię, to strategiczna gra dla całej rodziny, która zabierze Was w wyjątkową podróż po najważniejszych wydarzeniach w dziejach. W wehikule czasu odwiedzicie miejsca odległe o tysiące lat i na własne oczy zobaczycie najważniejsze wydarzenia z przeszłości.

W River of Gold wcielicie się w jednego z handlarzy sprzymierzonych z legendarnymi klanami samurajów, z których każdy stara się wykorzystać rzekę, by jak najbardziej się wzbogacić. Inwestujcie w obiekty skupione wokół brzegów takie jak porty, rynki i świątynie albo skupcie się na żegludze, by realizować kontrakty na dostawy.