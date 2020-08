Tacy jesteśmy - temat pandemii koronawirusa pojawi się w nowym sezonie

fot. materiały promocyjne

Tacy jesteśmy to serial opowiadający o perypetiach rodziny Pearsonów, którzy zmagają się z różnymi przeciwnościami losu, traumami i uzależnieniami. Oprócz tego, że w produkcji oglądamy retrospekcje i futurospekcje to główną osią historii jest teraźniejszość, a czas płynie zgodnie z rzeczywistością i bieżącymi wydarzeniami na świecie. To rodziło pytania wśród fanów, czy wątek pandemii koronawirusa zostanie uwzględniony w fabule piątego sezonu.

Twórca serialu Dan Fogelman potwierdził na Twitterze, że wątek choroby COVID-19 pojawi się w nowej serii, chwaląc przy tej okazji scenarzystów za dobrze wykonaną pracę przy tym temacie. Nie zdradził jednak, w jaki sposób wpłynie to na losy Pearsonów, ale na pewno nie zmieni to zakończenia Tacy jesteśmy i ustalonej ścieżki fabularnej.

Ponadto Fogelman jeszcze nie posiada informacji, kiedy rozpoczną się prace na planie do piątego sezonu. Nie wie też, kiedy nowe odcinki serialu zadebiutują w stacji NBC i w telewizjach na świecie.

https://twitter.com/Dan_Fogelman/status/1295151752975536128