Rama po raz czwarty jeszcze w czerwcu

Rebis

Pod koniec miesiąca Dom Wydawniczy Rebis wyda czwarty tom serii Rama autorstwa Arthura C. Clarke'a i Gentry'ego Lee. W Tajemnicy Ramy poznamy dalsze losy historii zapoczątkowanej przybyciem tajemniczego obiektu do Układu Słonecznego.

Nowe wydanie Tajemnicy Ramy ukaże się w ramach serii Wehikuł Czasu, w której prezentowane są klasyczne utwory science fiction.

Premiera Tajemnicy Ramy została zaplanowana na 25 czerwca.

Tajemnica Ramy - opis książki

Bunt Toshia Nakamury w Nowym Edenie pokazał raz jeszcze obecną od zarania dziejów autodestrukcyjną skłonność rodzaju ludzkiego i brak szacunku dla innych istot. Skazana na śmierć Nicole Wakefield ratuje się ucieczką do przebywającego w Nowym Jorku męża. Wkrótce dołącza do nich najbliższa rodzina i wydaje się, że czeka ich spokojne, bezpieczne życie. Kiedy jednak spotykają przebywające na statku tajemnicze oktopająki, muszą zdecydować, czy to potencjalni przyjaciele, czy wrogowie. Tymczasem Rama III kontynuuje swą podróż do Punktu Węzłowego i wielkimi krokami zbliża się wyjaśnienie zagadki tożsamości kierujących nim Ramów.

