Tajemnice ogrodu Foksal. Polska odsłona Bridgertonów?

Lipstick Books

Jagna Rolska w powieści Tajemnice ogrodu Foksal przenosi czytelników do Warszawy z drugiej połowy XVIII wieku. Fabuła powieści koncentruje się wokół tytułowego ogrodu zabaw, a także młodej kobiety z lukami w pamięci i malarza skrywajacego tajemnice. Całość ma być utrzymana w klimatach znanych z powieści i serialu . Bridgertonowie

Jagna Rolska to autorka i współautorka powieści obyczajowych, w tym Kaprysu milionera, czy powieści science fiction SeeIT. Pisarka ma w planach kolejne fabuły z bohaterami Tajemnic ogrodu Foksal w rolach głównych.

Tajemnice ogrodu Foksal ukażą się 1 września nakładem Lipstick Books. Oto opis i okładka książki:

Źródło: Lipstick Books

Warszawa, 1772 rok. Całe miasto żyje budową nowego ogrodu rozrywek i spotkań towarzyskich. Wiedziony ciekawością malarz Michał włamuje się na jego teren w noc poprzedzającą otwarcie. Znajduje w nim ciało tajemniczego mężczyzny i dziewczynę, która wie o sobie tylko tyle, że ma na imię Daniela. Panna trafia do szkoły ekscentrycznej hrabiny Osnowieckiej twierdzącej, że dziewczęta stać na znacznie więcej niż nauka tańca czy haftu. Tymczasem w ogrodzie Foksal rozpoczyna się sezon zabaw i frywolnych schadzek kochanków w cichych zakątkach.

Czy Daniela odzyska pamięć? Co ukrywa Michał? I kim był zamordowany mężczyzna? Dowiedzcie się, co robią nastoletnie wychowanki hrabiny, gdy nie widza dorośli, i pamiętajcie, że bunt wśród młodych istniał setki lat przed tym, zanim stało się to modne. Po prostu nikt o tym głośno nie mówił.