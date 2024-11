Tajemnice Smallville - co z sequelem? Nowe informacje

fot. Prime Video // The CW

Finał serialu Tajemnice Smallville odbył się ponad trzynaście lat temu. Tom Welling, który grał główną rolę, a także Michael Rosenbaum, wcielający się w Lexa Luthora, poinformowali jednak, że pracują nad jego animowaną kontynuacją. Oficjalnie jednak sequel nie dostał zielonego światła. Nic dziwnego, że fani z niecierpliwością czekali na jakiekolwiek aktualizacje w tej sprawie, które rozstrzygnęłyby jego status.

Tajemnice Smallville - co z sequelem?

Screen Rant miało szansę porozmawiać z Wellingem na ten temat. Aktor wyjawił, co dzieje się z animowanym sequelem serialu Tajemnice Smallville. Wygląda na to, że Warner Brothers nie przekonuje ich wizja.

Chcemy, by to się udało. Szczera odpowiedź brzmi tak, że nie zdołaliśmy przekonać Warner Brothers, aby zaaprobowali nasz pomysł. Potrzebujemy ich zgody.

Screen Rant spytało więc Wellinga, czy Warner Brothers nie są zainteresowani sequelem Tajemnic Smallville, czy nie odpowiedzieli na ich propozycję. Aktor odpowiedział, że on i Rosenbaum nie dostali jeszcze odpowiedzi.

[Śmiech] Nawet nie dostaliśmy odpowiedzi! Najdziwniejsze jest to, że to pomysł napędzony przez fanów. Nie będzie to ani blockbuster, ani finansowy zysk dla żadnego z nas. Lubimy się, kochamy pracować razem i jeśli dostaniemy tę szansę, będzie naprawdę fajnie. Ale Warner Brothers - i nie hejtuję ich w tym momencie - po prostu nam nie odpowiedzieli. Prawdopodobnie nie jest to dla nich priorytetem. [...]

Screen Rant zasugerowało, że powinni odezwać się w tej sprawie do Jamesa Gunna, który aktualnie stoi na czele DCU, a jednocześnie przyjaźni się z Rosenbaumem. Welling stwierdził, że wiele razy żartowali na ten temat i szczerze nie ma pojęcia, czy już o tym rozmawiali.

Welling dodał, że oryginalni twórcy Tajemnic Smallville, Al Gough i Miles Millar, także chcą być zaangażowani w sequel, ale mają inne projekty na głowie.

Wednesday Chcemy, by Ai i Miles zajęli się scenariuszem. Wyrazili zainteresowanie projektem, ale aktualnie są zajęci tworzeniemz Timem Burtonem. Myślę, że skoro to nie przyniesie nikomu wielkiego zysku, dla nikogo nie jest też priorytetem.

