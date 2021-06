Tajemnice Smallville - będzie animowana kontynuacja! Aktor potiwerdza

Źródło: Materiały prasowe

Do sieci trafiło wideo z rozmowy Toma Wellinga z portalu Cameo. W nim aktor tłumaczy, że razem z Michaelem Rosenbaumem (Lex Luthor) pracują nad animowaną kontynuacją serialu Tajemnice Smallville. Szczegóły nie są znane, a projekt nie został otwarcie ogłoszony. Nic więc dziwnego, że na końcu Welling mówi do swojego rozmówcy, aby nikomu nie mówił, bo to tajemnica. Stąd też dochodzi do wycieku informacji.

Serial Tajemnice Smallville miał 10 sezonów i cieszył się gigantyczną popularnością. Potem powstał 11. sezon w formie oficjalnego komiksu. Nie wiadomo, czy animacja będzie z nim związana, bo na obecną chwilę wiemy jedynie tyle, ile wyjawił sam Tom Welling.

Przypomnijmy, że Tajemnice Smallville były stworzone przez Alfreda Gougha i Milesa Millara. Serial zadebiutował w 2001 roku i doczekał się aż 217 odcinków. Ostatnio Tom Welling wystąpił w roli Clarka Kenta w crossoverze Arrowvese zatytułowanym Kryzys na Nieskończonych Ziemiach.