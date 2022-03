Tajna Inwazja - Samuel L. Jackson potwierdził obecność w serialu znanego członka Avengers

fot. Marvel Studios/Paramount Pictures

Tajna Inwazja to jeden z szykowanych serialowych projektów MCU. Na początku marca do sieci trafiły zdjęcia z planu, które sugerowały pojawienie się w produkcji Jamesa Rhodesa aka War Machine. Teraz gwiazda produkcji, Samuel L. Jackson, w jednym z wywiadów potwierdził, że Don Cheadle powróci do tej kreacji w serialu. Jednak nie jest wiadome czy będzie to jedynie występ gościnny czy większa rola.

Produkcja została oparta na kultowej serii komiksowej, która opowiada o inwazji kosmicznej rasy Skrulli na Ziemię. Zmiennokształtni obcy w swoich działaniach podszywali się pod znane postacie świata Marvela, aby bez przeszkód realizować swój plan podboju planety.

Źródło: Marvel

Tajna Inwazja - obsada

W obsadzie produkcji znajdują sie wspomniany Samuel L. Jackson oraz Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Cobie Smulders, Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott, Christopher McDonald i Carmen Ejogo. Za reżyserię serialu odpowiadają Thomas Bezucha i Ali Selim.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.