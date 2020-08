Secret Society of Second-Born Royals - pojawił się zwiastun z polskim dubbingiem

screen z YouTube

W internecie ukazał się zwiastun do nadchodzącej produkcji Disney+ Secret Society of Second Born Royals. Fakt ten może jednak nieco zaskakiwać, ponieważ platforma Disney+ nie jest jeszcze w Polsce dostępna i prawdopodobnie pojawi się w naszym kraju dopiero w 2021 roku.

Przypomnijmy, że Secret Society of Second-Born Royals będzie łączyć disneyowskie motywy królewskie z klimatami superbohaterskimi. Fabuła skupi się na przygodach księżniczek oraz książąt należących do sekretnego bractwa. Główną bohaterką produkcji jest zbuntowana Sam. Żyjąca w cieniu siostry dziewczyna odkrywa swe nadprzyrodzone moce. Samo zaś stowarzyszenie, na czele którego stoi James Morrow, ma za zadanie strzec pokoju na świecie.

W obsadzie znaleźli się m.in. Peyton Elizabeth Lee, Skylar Astin i Élodie Yung. Reżyserem filmu jest Anna Mastro, a scenariusz napisali Alex Livak oraz Andrew Green.

Secret Society of Second-Born Royals - zwiastun z polskim dubbingiem

Premiera Secret Society of Second-Born Royals odbędzie się na Disney+ 25 września 2020.