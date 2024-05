Tak The Rock trenuje do filmu studia A24. To może być najbardziej wymagająca rola w jego karierze

fot. Netflix

Reklama

Dwayne Johnson, aka The Rock, udostępnił na platformie X post, w którym opisuje przygotowania do swojego nowego filmu - The Smashing Machine studia A24. Z jego słów wynika, że to może być najbardziej wymagająca rola w jego karierze. Przetłumaczoną wypowiedź i nagranie z treningu MMA możecie zobaczyć poniżej.

Tak The Rock trenuje do filmu studia A24

Dzień 1. Obóz treningowy MMA. Przygotowania do The Smashing Machine. Uczę się codziennie. To bardzo intensywna, motywująca i ucząca pokory podróż do świata walki i stawania się Markiem Kerrem - dwukrotnym mistrzem @UFC w wadze ciężkiej i mistrzem świata Vale Tudo. Zawsze ciężko pracuję, ale zdałem sobie sprawę, że w tym wypadku prawdopodobnie będę musiał pracować ciężej, niż kiedykolwiek wcześniej. Fizyczny aspekt jest tylko częścią większej podróży, który naprawdę jest wysiłkiem zespołowym. Rozwijam się i jestem wdzięczny.

https://twitter.com/TheRock/status/1787283362916250050

The Smashing Machine - informacje o filmie

Film będzie debiutem Dwayne'a Johnsona w produkcji sygnowanej logiem A24. The Rock zagra legendę MMA, Marka Kerra. W obsadzie filmu jest też Emily Blunt jako Dawn Staples, ówczesna żona sportowca.

Scenariusz napisali Benny Safdie i Mark Kerr. Film wyreżyseruje Safdie. Data premiery The Smashing Machine jest obecnie nieznana.

Dwayne Johnson - ranking filmów wg krytyków

Poniższe zestawienie zostało przygotowane przez portal Rotten Tomatoes, który zebrał listę wszystkich filmów Dwayne'a Johnsona w oparciu o ostateczną ocenę krytyków, czyli tzw. "tomatometer". Przypomnijmy, że im wyższy procent, tym lepiej została oceniona produkcja. Jeżeli liczba pozytywnych opinii jest niższa niż 60%, film uznawany jest za "zgniły". Natomiast gdy tomatometer przekracza ponad 75% pozytywnych opinii (minimum 40 opinii – w tym 5 od recenzentów z Top Critics), tytuł zostaje uznany za „świeży” i otrzymuje Certyfikat Świeżości (Certified Fresh).

36. Dobra wróżka; 17%