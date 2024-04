Vaiana 2 - Dwayne Johnson już nagrywa piosenki jako Maui. Wrzucił zdjęcia

fot. Dwayne Johnson

Dwayne Johnson powróci w filmie animowanym Vaiana 2 jako Maui, którego dzieci na całym świecie pokochały w hicie z 2016 roku. Aktor opublikował w mediach społecznościowych informacje, że już nagrywa głos i piosenki do animacji. Opublikował nawet kilka zdjęć z tego procesu.

Vaiana 2 - Dwayne Johnson jako Maui

Tak aktor napisał o powrocie do roli.

- Powrót do roli Mauiego to kawał frajdy. To postać, która pod wieloma względami zmieniła moje życie - zwłaszcza, że jest on inspirowany moim zmarłym dziadkiem, wodzem Peterem Maivią.

Vaiana 2 pierwotnie miała być serialem w Disney+, ale osoby decyzyjne stwierdziły, że efekt jest tak nadzwyczajny, ze na początku 2024 roku ogłoszono zmianę konceptu. Twórcy dostali zadanie przerobienia tego w kinowy film pełnometrażowy. Auli'i Cravalho powraca jako tytułowa Vaiana.

Zmieniła się też osoba odpowiedzialna za muzykę. Tym razem nie będzie to Lin Manuel Miranda. Za muzykę i piosenki odpowiadają zdobywcy nagrody Grammy Abigail Barlow i Emily Bear. Wspierają ich nominowana do Grammy Opetaia Foa'i i trzykrotny zdobywca Grammy Mark Mancina.

Vaiana 2 - premiera w listopadzie 2024 roku w kinach.

