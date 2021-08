Tales of Arise otrzyma wersję demo na konsolach. Pierwsze wrażenia z gry już w sieci

fot. Bandai Namco

Pojawiły się dobre wieści dla wszystkich graczy czekających na Tales of Arise. Tę nadchodzącą grę jRPG będzie można przetestować przed premierą i to zupełnie za darmo, bo doczeka się ona wersji demonstracyjnej na konsolach. Niestety wygląda na to, że na demo na PC nie mamy co liczyć.

Demo Tales of Arise zadebiutuje 18 sierpnia i pozwoli zapoznać się z wycinkiem finalnej produkcji. Twórcy zaznaczyli jednak w odpowiedzi na pytanie jednego z internautów, że postępów nie przeniesiemy do pełnej wersji gry i konieczne będzie rozpoczynanie całej zabawy od nowa.

Wybrane, zachodnie redakcje miały już okazję zapoznać się z grą, a ich wrażenia z początkowych fragmentów trafiły do sieci. Dwa anglojęzyczne nagrania, pochodzące z serwisów GameSpot i Game Informer, możecie obejrzeć poniżej. Uważajcie jednak na potencjalne spojlery.

Tales of Arise zadebiutuje 10 września na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.