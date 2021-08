Diablo 2: Resurrected - beta z konkretnym terminem. Jak wziąć udział w testach?

fot. Blizzard

Nadchodzące Diablo 2: Resurrected będzie można sprawdzić przed premierą. Firma Blizzard Entertainment ujawniła szczegóły na temat nadchodzących testów beta na PC i konsolach. Te odbędą się w dwóch terminach - pierwszy dostępny będzie tylko dla wybranych osób, w drugim zaś wezmą udział wszyscy zainteresowani.

Wczesny dostęp do testów beta przeznaczony jest dla graczy, którzy zdecydowali się na zamówienie gry w przedsprzedaży. Ten etap testów odbędzie się w dniach 13-16 sierpnia. Osoby, które nie chcą kupować pre-ordera, będą musiały poczekać nieco dłużej, a konkretnie do 20 sierpnia. Otwarta beta zakończy się 22 sierpnia.

Poznaliśmy też szczegóły na temat dostępnej zawartości. Przetestujemy dwa pierwsze akty, a także pięć klas postaci: Barbarzyńcę, Amazonkę, Czarodziejkę, Paladyna i Druida.

