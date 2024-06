Tales of Kenzera: ZAU - darmowe demo już dostępne na Steam. Wkrótce grę sprawdzicie również na konsolach

fot. Electronic Arts

Firmy Surgent Studios i Electronic Arts poinformowały, że demo Tales of Kenzera: ZAU jest już dostępne do pobrania na platformie Steam. Gracze mogą zapoznać się z fragmentem rozgrywki ze wszystkimi poprawkami i udoskonaleniami, które zostały wprowadzone od dnia premiery. Warto jednak zaznaczyć, że wersja demonstracyjna nie będzie dostępna przez cały czas - możecie sprawdzić ją do 11 lipca tego roku.

Jeśli zaś chodzi o konsole, to demo zostanie tam udostępnione od jutra, 13 czerwca. Będzie można ograć je do 18 czerwca na konsolach Xbox Series X i S oraz do 19 czerwca na PlayStation 5.

Więcej na temat Tales of Kenzera: ZAU możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.