Jak długie będzie Star Wars Outlaws? Poznaliśmy konkretne liczby

fot. Ubisoft

Reklama

W poniedziałek odbyło się Ubisoft Forward 2024, wydarzenie, w którego trakcie otrzymaliśmy między innymi możliwość zapoznania się z długim, bo trwającym kilkanaście minut fragmentem rozgrywki ze Star Wars Outlaws. Wydawca zaprezentował jedną z pobocznych misji, w której celem Kay Vess było udanie się na Tatooine w poszukiwaniu pewnej osoby.

Teraz zaś do sieci trafiła pewna istotna informacja dotycząca czasu gry. Jak ujawnił dyrektor kreatywny, Julian Gerighty, na ukończenie głównego wątku fabularnego w Star Wars Outlaws trzeba będzie poświęcić około 25-30 godzin. Zaliczenie wszystkiego na sto procent będzie zaś bardziej czasochłonne i zajmie około 50, może 60 godzin.

Na bardzo wczesnym etapie zadecydowaliśmy, że będzie to przygoda na 25-30 godzin lub 50-60 godzin jeśli chodzi o ukończenie wszystkiego. Dla osoby z rodziną i pracą to nadal sporo czasu. Nie jest to jednak Assassin's Creed z rozgrywką na 200 godzin, dzięki czemu mogliśmy skupić się na detalach i zrobić coś wykonalnego dla mniejszego zespołu.

Gerighty zdradził też, że na etapie produkcji musieli zrezygnować z pewnych elementów rozgrywki, ale były też pewne rzeczy, które dodano, choć początkowo miało ich w Outlaws nie być.

Jeśli chodzi o rzeczy, które usunęliśmy - chcieliśmy mieć w grze pływanie, naprawdę chcieliśmy. Animatorzy powiedzieli nam, że nie jest to możliwe z uwagi na skalę gry, więc stwierdziliśmy, ze ok, możemy bez tego żyć, jest mnóstwo innych rzeczy, którymi możemy się zająć. Jeśli jednak chodzi o wszystkie mini-gry, nie wiem czy grałeś w Sabacc lub gry na automatach, żadna z nich nie była początkowo planowana, dodaliśmy je w trakcie produkcji.

Star Wars Outlaws - premiera gry została zaplanowana na 30 sierpnia 2024 roku na PC, PS5 i Xbox Series X|S.